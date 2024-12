Feuerwehr mit Großaufgebot: Schon wieder Alarm in der Langen Lene!

Leipzig - Alarm in der Langen Lene!

Die Feuerwehr musste sich mal wieder auf den Weg zur Langen Lene machen. © News5/Grube

Zu keinem Gebäude im Leipziger Stadtgebiet musste die Feuerwehr in den vergangenen Wochen wohl öfters anrücken als zur Langen Lene in Probstheida: Brandstifter hatten dort mehrfach ihr Unwesen und die Bewohner damit in den Wahnsinn getrieben.

Dementsprechend groß war am Samstagabend auch die Aufregung der Einsatzkräfte, als sie gegen 20.30 Uhr mal wieder zu dem Wohnblock gerufen wurden.

Dutzende Kameraden mit einem Löschzug, der Notarzt und die Polizei rückten an - nur, um kurz darauf unverrichteter Dinge wieder abziehen zu können.

Wie sich laut TAG24-Informationen herausstellte, hatte in einer der Wohnungen nämlich lediglich ein Toaster gebrannt.