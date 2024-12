Fahndung nach Feuerteufel der "Langen Lene", Bewohner fürchten weiteren Brand

Leipzig - Nach zwei schweren Bränden im Kellerbereich des längsten Wohnhauses der ehemaligen DDR ist sich die Polizei sicher: Hier war ein Brandstifter am Werk. Während die Ermittler nach dem Täter fahnden, müssen die Bewohner des 333 Meter langen Wohnblocks in Leipzig-Probstheida mit den Folgen der Flammen leben.

In beiden Fällen wurde im Kellerbereich der "Langen Lene" gezündelt. © EHL Media

"Nach dem Einsatz der Brandursachenermittler vor Ort kann ein technischer Defekt oder eine Selbstentzündung ausgeschlossen werden. Wir ermitteln wegen schwerer Brandstiftung", bestätigte Polizeisprecherin Sandra Freitag gegenüber "Kripo Live".

Bei dem Brand am 5. November war ein Feuer im Kellerbereich von Hausnummer 6, am 3. Dezember in Hausnummer 4 ausgebrochen und ein Schaden von jeweils eine Million Euro entstanden.

Zwei Personen mussten an beiden Tagen wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung medizinisch behandelt werden.

Besonders prekär: Die Flammen bedrohten nicht nur das Leben der knapp 800 Mietparteien, sondern zerstörten auch Wasser- und Stromleitungen.