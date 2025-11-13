Feuerwehreinsatz im Gewerbegebiet: Gefährliche Flüssigkeit plötzlich ausgelaufen

Leipzig/OT Baalsdorf - Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten am Donnerstagmittag in ein Gewerbegebiet nach Leipzig-Baalsdorf aus.

Die Feuerwehr rückte mit spezieller Sicherheitskleidung und besonderem Equipment an. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Nach ersten Informationen lief gegen 11 Uhr auf dem Firmengelände der Salcar GmbH An der Hebemärchte eine größere Menge Heizöl aus einem Tank aus.

Wie es dazu kommen konnte, ist aktuell noch unklar. Die Polizeidirektion Leipzig betonte auf TAG24-Anfrage aber, dass kein Verdacht auf eine Straftat vorliegt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr dichteten das Leck ab und mussten dabei auch spezielle Sicherheitsanzüge tragen.

Außerdem setzten sie besondere Stoffe ein, um die ausgelaufene Flüssigkeit zu binden, zu entsorgen und die Fläche zu reinigen.