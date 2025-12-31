 897

Totalschaden an Transporter! Feuerteufel sind noch minderjährig

Dienstagabend ist im Leipziger Osten ein Transporter in Brand gesetzt und ein weiterer dadurch beschädigt worden.

Von Nico Zeißler

Leipzig - Dienstagabend ist im Leipziger Osten ein Transporter in Brand gesetzt und ein weiterer dadurch beschädigt worden.

Dieser Transporter fiel wohl Brandstiftern zum Opfer.
Dieser Transporter fiel wohl Brandstiftern zum Opfer.  © LeipzigFireFighter

Der Mercedes-Benz Vito war im Bereich Hermann-Liebmann-/Hildegardstraße abgestellt und geriet offenbar ins Visier von Feuerteufeln.

Auf noch nicht geklärter Weise hatten sie das weiße Fahrzeug im Frontbereich angezündet, der dadurch stark beschädigt wurde. Der Vito wurde zum Totalschaden erklärt.

Auch ein weiterer Transporter, der daneben parkte, wurde durch die Hitzeentstehung leicht beschädigt.

Leipzig: Feuerteufel am Werk? Mehrere Fahrzeuge in Leipzig abgefackelt
Leipzig Feuerwehreinsatz Feuerteufel am Werk? Mehrere Fahrzeuge in Leipzig abgefackelt

Die genaue Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Auch ein nebenstehender Transporter wurde durch die Hitze beschädigt.
Auch ein nebenstehender Transporter wurde durch die Hitze beschädigt.  © LeipzigFireFighter

Alarmierte Polizisten konnten bei der Überprüfung des Tatumfelds in Volkmarsdorf zwei Jugendliche (15 und 17) finden. "Sie kommen als Tatverdächtige für die Brandstiftung infrage", teilte Polizeisprecher Moritz Peters mit.

Titelfoto: LeipzigFireFighter

Mehr zum Thema Leipzig Feuerwehreinsatz: