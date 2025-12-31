Totalschaden an Transporter! Feuerteufel sind noch minderjährig

Leipzig - Dienstagabend ist im Leipziger Osten ein Transporter in Brand gesetzt und ein weiterer dadurch beschädigt worden.

Dieser Transporter fiel wohl Brandstiftern zum Opfer. © LeipzigFireFighter

Der Mercedes-Benz Vito war im Bereich Hermann-Liebmann-/Hildegardstraße abgestellt und geriet offenbar ins Visier von Feuerteufeln.

Auf noch nicht geklärter Weise hatten sie das weiße Fahrzeug im Frontbereich angezündet, der dadurch stark beschädigt wurde. Der Vito wurde zum Totalschaden erklärt.

Auch ein weiterer Transporter, der daneben parkte, wurde durch die Hitzeentstehung leicht beschädigt.

Die genaue Höhe des Sachschadens ist noch unklar.