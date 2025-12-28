Lager und Werkstatt in Leipziger Zentrum brennen vollständig aus

Leipzig - Schon von außen ist die schwarz verrußte Decke eines Lagerraums im Leipziger Stadtteil Zentrum-Ost zu erkennen. Dieser brannte am Samstagmorgen komplett aus.

Die Decke lässt erahnen wie schwer die Flammen gewütet haben. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Die Leipziger Berufsfeuerwehr wurde gegen 6 Uhr zu einem Brand auf dem Georgiring gerufen.

Der betroffene Raum wurde von einer Firma zum Teil als Lager und zum Teil als Werkstatt verwendet, erklärte Polizeisprecherin Sandra Freitag.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand er schon komplett in Flammen.

Die Einsatzkräfte begannen direkt mit den Löscharbeiten und schafften es schließlich, den Brand unter Kontrolle zu bekommen.

"Durch die Flammen und das Löschwasser der Feuerwehr wurden angrenzende Räume sowie die Hausfassade beschädigt", erklärte Freitag.