Feuerwehreinsatz in Leipzig: Opel steht plötzlich in Flammen

Leipzig - Am Freitagabend musste die Feuerwehr zu einem Einsatz in den Leipziger Stadtteil Lausen-Grünau ausrücken.

Der Opel brannte vollständig aus. © LeipzigFireFighter

Wie die Polizei am Sonntagmorgen bestätigte, stand gegen 22.15 Uhr ein Opel Vectra in der Zingster Straße in Flammen.

Es ist unklar, wie es zu dem Feuer kommen konnte, aber durch die Hitze wurde auch ein Opel Corsa, der daneben geparkt hatte, leicht beschädigt.

Durch schnelles Eingreifen der Feuerwehr Miltitz konnten die Flammen eingedämmt und ein Übergreifen auf weitere Fahrzeuge verhindert werden.

Verletzt wurde niemand.