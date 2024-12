01.12.2024 17:48 Großeinsatz der Feuerwehr am ersten Advent: Einfamilienhaus in Flammen

In Seelingstädt im Landkreis Leipzig kam es am Sonntagnachmittag zu einem Brand in einem Einfamilienaus.

Von Tino Hahner

Seelingstädt - Feuerwehreinsatz am ersten Advent in Seelingstädt im Landkreis Leipzig. Im Keller des Einfamilienhauses war ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen auf das restliche Haus verhindern. © Medienportal Grimma, Sören Müller Die Kameraden aus Seelingstädt, Altenhain, Trebsen, Grimma und später auch Neichen wurden gegen 15.30 Uhr in die Trebsener Straße zu einem Gebäudebrand gerufen. Nach Informationen von vor Ort war der Keller eines Einfamilienhauses in Brand geraten. Einsatzkräfte unter schwerem Atemschutz bekämpften den Brand und konnten so das Übergreifen auf weitere Gebäudeteile verhindern. Das Gebäude ist dennoch vorerst unbewohnbar. Verletzt wurde beim Feuer allerdings niemand. Zahlreiche Einsatzkräfte waren beim Brand vor Ort. © Medienportal Grimma, Sören Müller Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Vorerst ist unklar, wie es zu dem Feuerunglück kommen konnte. Die Trebsener Straße war zeitweise voll gesperrt.

Titelfoto: Medienportal Grimma, Sören Müller