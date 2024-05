Hochhaus-Brand in Leipzig: Jetzt steht fest, wer der Tote ist

Bei einem Hochhaus-Brand am Donnerstag starb ein Mensch - nun konnte der Tote identifiziert werden. © Silvio Bürger

Es handle sich um einen 40 Jahre alten Bewohner, teilte die Polizei am Freitag auf Anfrage mit.

Die Brandursache sei weiterhin unklar. Demnach stehen die Ermittlungen zur Brandursache noch aus.

Der 40-Jährige starb am Donnerstag bei einem Wohnungsbrand in der Philipp-Rosenthal-Straße im Stadtteil Zentrum-Südost.

Demnach wurden mehrere andere Bewohner verletzt.

Die Feuerwehr sprach auf der Plattform X von neun schwer und 45 leicht verletzten Hausbewohnern. Einige von ihnen wurden in Krankenhäuser gebracht.

Das Feuer brach in einer Wohnung etwa in der Mitte des Hochhauses aus - nach Angaben der Feuerwehr in der sechsten Etage.