Lange Nacht für Feuerwehr in Leipzig: Mehrere Autos brennen lichterloh

Leipzig - Die Leipziger Feuerwehr hatte in der Nacht zu Samstag alle Hände voll zu tun, nachdem mehrere Autos in Brand geraten waren.

Gleich drei Autos wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. © Leipzig FireFighter

Ein Sprecher des polizeilichen Lagezentrums erklärte auf Anfrage von TAG24, dass die Rettungsleitstelle der Feuerwehr die Beamten am frühen Samstagmorgen gleich zweimal hinzugezogen habe.

So wurde die Behörde das erste Mal um 3.40 Uhr in die Straße der 53 im Stadtteil Lindenthal alarmiert. Dort sei den Angaben zufolge aus unbekannter Ursache ein VW in Brand geraten.

Das Auto brannte komplett aus, zwei weitere daneben stehende Fahrzeuge, ein VW und ein Mitsubishi, wurden schwer beschädigt.

Nur rund eineinhalb Stunden später rückten die Kameraden erneut aus: In der Lilienstraße im Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld stand ein Mercedes in Flammen. Die Polizei wurde gegen 5.05 Uhr informiert.