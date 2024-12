03.12.2024 08:48 802 Schon wieder Flammen in der "Langen Lene"! Feuerwehr evakuiert 50 Bewohner

In den Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses in Probstheida brach in der Nacht ein Feuer aus. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war zur Stelle.

Von Anna Gumbert

Leipzig - In der Nacht zum Dienstag ist es erneut zu einem Kellerbrand in der "Langen Lene" in Leipzig-Probstheida gekommen. Knapp 50 Bewohner mussten aus ihren Wohnungen evakuiert werden. Ein Großaufgebot der Feuerwehr eilte zur Stelle. © News5 Laut Feuerwehr-Sprecher Torsten Kolbe wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen Mitternacht in die Lene-Voigt-Straße alarmiert, wo mehrere Kellerboxen eines Abteils in Brand geraten waren. Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot zur Stelle und evakuierten knapp 50 Bewohner aus dem längsten Wohnhaus der ehemaligen DDR. Diese wurden in einem Bus der Leipziger Verkehrsbetriebe versorgt. "Es gab eine verletzte, minderjährige Person, die wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung behandelt werden musste", so Kolbe. Leipzig Feuerwehreinsatz Feuerwehr Leipzig gibt Einblick in Einsatz: "Wenn Leute schreien, macht es das unheimlich schwer" Die Brandursache ist noch ungeklärt. Innerhalb eines Monats war die Feuerwehr nun bereits zum dritten Mal zur "Langen Lene" ausgerückt. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Feuern gibt, ist jetzt Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Dichter Rauch stieg aus den Kellerabteilen der "Langen Lene" hervor. © Leipzig FireFighter Die Einsätze an dem Mehrgeschosser sind eine Herausforderung für die Einsatzkräfte. "Wir haben hier immer mit einer extremen Ausbreitung von Rauch über die langen Flure und vielen Etagen zu tun", beschreibt der Sprecher die Schwierigkeiten.

