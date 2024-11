Schon wieder Zündler in Sachsens längster Platte unterwegs!

Leipzig - Erst in der Nacht zum gestrigen Mittwoch hatte es wegen eines Kellerbrandes in Sachsens längstem Plattenbau einen Großeinsatz der Feuerwehr gegeben. Zwölf Stunden später brannte es dort schon wieder!

Zwölf Stunden nach Ausbruch des ersten Feuers brannte es in der "Langen Lene" erneut. (Archivbild) © EHL Media

In der Zeit zwischen 11 Uhr und 13.20 Uhr kam es am Mittwoch laut Polizeiangaben zum nächsten Kellerbrand in der 333 Meter riesigen "Langen Lene" im Ortsteil Probstheida.

Eine möglicherweise mutwillig angezündete Holzpalette sorgte für eine große Hitzeentwicklung, die an der Decke montierte Rohre und deren Isolierung beschädigte.

"Die Berufsfeuerwehr Leipzig war vor Ort, musste aber nicht mehr löschen, da das Feuer bei ihrem Eintreffen bereits erloschen und der Kellerbereich lediglich stark verraucht war", sagte Polizeisprecherin Josephin Sader.

Es werde wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Eventuell kommt auch ein Brandursachenermittler zum Einsatz.