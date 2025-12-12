 2.225

Obdachlose zünden Feuer in altem Baumarkt: Zahlreiche Kräfte im Einsatz

Obdachlose entzündeten in einem leerstehenden Leipziger Gebäude ein Feuer und riefen damit zahlreiche Einsatzkräfte auf den Plan.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Wohl um Schutz vor den Witterungen zu suchen, errichteten Obdachlose ihr Lager in einem ehemaligen Praktiker-Baumarkt im Leipziger Stadtteil Rückmarsdorf. Doch darin ein Feuer zu entfachen, war keine gute Idee.

In diesem leerstehenden ehemaligen Praktiker-Markt wurde das Feuer entzündet.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Gegen 20.41 Uhr wurde die Feuerwehr über den Brand in der Schomburgkstraße informiert.

Wie ein Sprecher des Lagezentrums auf Anfrage bestätigte, zündeten Obdachlose ein Feuer im zweiten Obergeschoss des leerstehenden Gebäudes.

Glücklicherweise stellte sich schnell heraus, dass es sich um einen kleinen Brand handelte, der zügig gelöscht werden konnte.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Neben Einsatzkräften der Feuerwehr rückte auch die Polizei sowie der Rettungsdienst aus. Letzterer wurde jedoch nicht benötigt, da sich niemand verletzt hatte.

Titelfoto: Montage: 7aktuell.de | Eric Pannier

