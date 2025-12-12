Obdachlose zünden Feuer in altem Baumarkt: Zahlreiche Kräfte im Einsatz
Leipzig - Wohl um Schutz vor den Witterungen zu suchen, errichteten Obdachlose ihr Lager in einem ehemaligen Praktiker-Baumarkt im Leipziger Stadtteil Rückmarsdorf. Doch darin ein Feuer zu entfachen, war keine gute Idee.
Gegen 20.41 Uhr wurde die Feuerwehr über den Brand in der Schomburgkstraße informiert.
Wie ein Sprecher des Lagezentrums auf Anfrage bestätigte, zündeten Obdachlose ein Feuer im zweiten Obergeschoss des leerstehenden Gebäudes.
Glücklicherweise stellte sich schnell heraus, dass es sich um einen kleinen Brand handelte, der zügig gelöscht werden konnte.
Neben Einsatzkräften der Feuerwehr rückte auch die Polizei sowie der Rettungsdienst aus. Letzterer wurde jedoch nicht benötigt, da sich niemand verletzt hatte.
