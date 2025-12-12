Obdachlose zünden Feuer in altem Baumarkt: Zahlreiche Kräfte im Einsatz

Leipzig - Wohl um Schutz vor den Witterungen zu suchen, errichteten Obdachlose ihr Lager in einem ehemaligen Praktiker-Baumarkt im Leipziger Stadtteil Rückmarsdorf. Doch darin ein Feuer zu entfachen, war keine gute Idee.

In diesem leerstehenden ehemaligen Praktiker-Markt wurde das Feuer entzündet. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Gegen 20.41 Uhr wurde die Feuerwehr über den Brand in der Schomburgkstraße informiert.

Wie ein Sprecher des Lagezentrums auf Anfrage bestätigte, zündeten Obdachlose ein Feuer im zweiten Obergeschoss des leerstehenden Gebäudes.

Glücklicherweise stellte sich schnell heraus, dass es sich um einen kleinen Brand handelte, der zügig gelöscht werden konnte.