Zerstörungswut im Leipziger Osten: Mülltonnen, Absperrungen und Schild abgefackelt

Leipzig - In der Nacht auf Mittwoch setzten unbekannte Täter mehrere Mülltonnen im Leipziger Stadtteil Reudnitz in Brand.

Mehrere Objekte fielen den Flammen zum Opfer. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie Polizeisprecher Moritz Peters mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 23.20 Uhr in die Kröbelstraße gerufen.

Dort hatten die Täter mehrere Mülltonnen abgefackelt, woraufhin die Flammen auch auf benachbarte Baustellenabsperrungen, eine Warnbake und ein Straßenschild übergriffen.

Glücklicherweise konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen.