Zerstörungswut im Leipziger Osten: Mülltonnen, Absperrungen und Schild abgefackelt
Leipzig - In der Nacht auf Mittwoch setzten unbekannte Täter mehrere Mülltonnen im Leipziger Stadtteil Reudnitz in Brand.
Wie Polizeisprecher Moritz Peters mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 23.20 Uhr in die Kröbelstraße gerufen.
Dort hatten die Täter mehrere Mülltonnen abgefackelt, woraufhin die Flammen auch auf benachbarte Baustellenabsperrungen, eine Warnbake und ein Straßenschild übergriffen.
Glücklicherweise konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen.
Trotzdem entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden von etwa 3000 Euro. Das Polizeirevier Leipzig-Zentrum ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung.
