Zerstörungswut im Leipziger Osten: Mülltonnen, Absperrungen und Schild abgefackelt

In der Nacht auf Mittwoch setzten unbekannte Täter mehrere Mülltonnen im Leipziger Stadtteil Reudnitz in Brand.

Leipzig - In der Nacht auf Mittwoch setzten unbekannte Täter mehrere Mülltonnen im Leipziger Stadtteil Reudnitz in Brand.

Mehrere Objekte fielen den Flammen zum Opfer.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie Polizeisprecher Moritz Peters mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 23.20 Uhr in die Kröbelstraße gerufen.

Dort hatten die Täter mehrere Mülltonnen abgefackelt, woraufhin die Flammen auch auf benachbarte Baustellenabsperrungen, eine Warnbake und ein Straßenschild übergriffen.

Glücklicherweise konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen.

Auch ein Straßenschild wurde beschädigt.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Trotzdem entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden von etwa 3000 Euro. Das Polizeirevier Leipzig-Zentrum ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung.

