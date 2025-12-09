Brand in Leipziger Reihenhaus: 73-Jähriger bewusstlos in Wohnung gefunden

Leipzig - Am späten Montagabend brannte es in einem Reihenhaus im Leipziger Stadtteil Marienbrunn.

Dichter Rauch drang aus dem Gebäude. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Ein Polizeisprecher erklärte auf TAG24-Anfrage, dass der Brand gegen 23.30 Uhr im ersten Stock eines Reihenhauses im Arminiushof in der denkmalgeschützten Gartenstadt ausbrach.

Demnach entwickelte das Feuer sich im Wohnzimmer in der ersten Etage.

"Der Eigentümer, der sich zu diesem Zeitpunkt im Dachgeschoss aufhielt, bemerkte das Feuer, verlor jedoch aufgrund des starken Qualms das Bewusstsein und stürzte zu Boden", so Sprecher Chris Graupner am Mittag ergänzend.

Bei Ankunft der Feuerwehr kam dichter, dunkler Rauch aus dem Gebäude. Die Einsatzkräfte retteten den 73 Jahre alten Mann. Er kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.