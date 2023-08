Rauchwolke über Leipzig: Feuerwehr bekämpft Brand in Fabrik-Gebäude

Leipzig - Ein dicke Rauchwolke stieg am Montagmittag über Leipzig auf und beschäftigte die Bürger der Messestadt. Der Ursprung: der Leipziger Westen.

Leipzigs Feuerwehr musste am Montag einen Brand in der ehemaligen Swiderski-Fabrik in Plagwitz löschen. (Symbolbild) © privat

Wie TAG24 erfuhr, war die Feuerwehr gegen 13.09 Uhr alarmiert worden. In einem Nebengebäude der ehemaligen Swiderski-Fabrik an der Zschocherschen Straße in Plagwitz war es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand gekommen.

"Wir sind dort im Einsatz. Die Löscharbeiten laufen", erklärte ein Sprecher der Rettungsleitstelle gegenüber TAG24.

Als die Feuerwehr am Ort des Geschehens eintraf, hatten sich die Flammen bereits bis auf das Dach ausgebreitet und führten schließlich zu dessen Einsturz.

Im Zuge der Löscharbeiten musste die Zschochersche Straße vorübergehend gesperrt werden. Die Leipziger Verkehrsbetriebe gaben via Twitter bekannt, dass die Buslinie 74 aufgrund dessen vorübergehend mit Umleitung fährt.

Es war nicht das erste Mal, dass die Feuerwehr zu der Swiderski-Fabrik ausrücken mussten. Bereits vor einem Jahr hatte ein verheerender Brand weite Teile des leerstehenden Areals schwer beschädigt.