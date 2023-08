Schwere Brandstiftung in Sachsens größtem Wohnblock

Leipzig - Wegen einer schweren Brandstiftung in Sachsens größtem Mehrfamilienhaus ermittelt nun die Leipziger Kriminalpolizei.

Drei Feuerwehren löschten den Brand. © Leipzig Livereport

Am Samstagabend gegen 20 Uhr war es aus laut Polizei ungeklärter Ursache zum Brand von Unrat in einem Fahrradraum der "Langen Lene" gekommen, die mit auf 335 Metern und zehn Stockwerken verteilten Wohnungen der größte Wohnblock des Freistaats ist.

"In der weiteren Folge wurden unter anderem Versorgungsleitungen beschädigt", so Polizeisprecherin Josephin Heilmann.

Der Brand in der Lene-Voigt-Straße in Probstheida wurde durch die Feuerwehr Leipzig-Süd und die freiwilligen Kameraden der Wehren in Holzhausen und Liebertwolkwitz gelöscht.

Den Angaben zufolge wurden glücklicherweise keine Personen verletzt und auch habe es keine Evakuierungen gegeben.

Noch nicht beziffert werden konnte bislang die Höhe des Sachschadens.