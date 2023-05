15.05.2023 10:29 766 Stichflamme in Leipziger Asia-Imbiss

Feuerwehreinsatz in Leipzig-Eutritzsch! An der Ecke Wittenberger/Zerbster Straße war es zu einem Brand in einem Asia-Imbiss gekommen.

Von Nico Zeißler

Leipzig - Feuerwehreinsatz im Leipziger Norden! Mitarbeiter unternahmen die ersten Löschversuche. © 7aktuell.de | Eric Pannier Am Sonntagnachmittag wurden die Kameraden in den Stadtteil Eutritzsch alarmiert. An der Ecke Wittenberger/Zerbster Straße war es zu einem Brand in einem Asia-Imbiss gekommen. Laut Polizeiangaben vom Montag ereignete sich dieser in Folge der Essenszubereitung durch den 39-jährigen Inhaber des Lokals. Leipzig Feuerwehreinsatz Brennender BMW in Leipzig: Verdacht auf Brandstiftung Dabei sei eine Stichflamme entstanden. Diese habe die Lüftungsrohre sehr stark erhitzt und ein Feuer am Holz des Zwischendachs entfacht. "Durch die Feuerwehr wurde das Dach des Imbisses geöffnet und der Brand gelöscht", sagte Polizeisprecherin Sandra Freitag. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden ist noch nicht bezifferbar. Kameraden der Leipziger Feuerwehr untersuchten das Gebäude. © 7aktuell.de | Eric Pannier Freitag: "Der Verdacht einer Straftat besteht zum derzeitigen Stand nicht."

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier