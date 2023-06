Substanz in Klassenraum gesprüht: Gefahrguteinsatz an Schule in Leipzig!

Leipzig - Ein Vorfall mit einer unbekannten Substanz hat am Montag im Gebäude des Leipzig - Kollegs einen Gefahrguteinsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Im Gebäude des Leipzig Kollegs ist es am Montag zu einem Gefahrguteinsatz der Feuerwehr gekommen. © News5/Grube

Polizeisprecher Franz Anton bestätigte den Einsatz gegenüber TAG24. Demnach war ein Alarm innerhalb der Schule gegen 12.03 Uhr bekannt geworden.

Nach Informationen vom Ort des Geschehens war eine unbekannte Substanz in einen Klassenraum gesprüht worden. Zwei Schüler klagten anschließend über Kopfschmerzen. Beide wurden per Krankenwagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr evakuierte das Klassenzimmer, lüftete den Raum. Gleichzeitig wurden Messungen durchgeführt, bei denen bisher jedoch keine Gefahrenstoffe festgestellt worden sein sollen.