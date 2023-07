09.07.2023 22:33 Wohnungsbrand in Leipzig: Sechs Menschen ins Krankenhaus gebracht!

Acht Betroffene, davon sechs im Krankenhaus. So die Bilanz eines Wohnungsbrandes, der sich am Samstag in Leipzig ereignete.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Acht Betroffene, davon sechs im Krankenhaus. So die Bilanz eines Wohnungsbrandes, der sich am Samstag in Leipzig ereignete. Die Spuren des Brandes waren auch am darauffolgenden Tag noch deutlich sichtbar. © Leipzig Livereport Wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle gegenüber TAG24 erklärte, war das Feuer am Mittag, gegen 12.08 Uhr gemeldet worden. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehren Nordost, Süd sowie der Hauptwache im Leipziger Zentrum eilten daraufhin zum Ort des Geschehens, wo sich die Meldung bestätigte. Die Kameraden machten sich umgehend an die Brandbekämpfung. Innerhalb der Wohnung trafen sie glücklicherweise niemanden mehr an. Leipzig Feuerwehreinsatz Großeinsatz in Leipzig-Gohlis: Anwohner wegen Dachstuhlbrand evakuiert Beim Verlassen des Hauses sollen jedoch gleich mehrere Personen vermutlich durch Rauchgas zu Schaden gekommen sein. "Acht Personen waren im Treppenhaus betroffen. Sechs davon mussten anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden, vermutlich mit Rauchgasvergiftung", so der Sprecher. Der Brand konnte schließlich gelöscht werden.

