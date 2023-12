Fotos und Videos vom "Tag X": Hausdurchsuchung bei Journalist

Leipzig/Halle (Saale) - Im Zusammenhang mit Ermittlungen zu gewaltsamen Auseinandersetzungen im Juni in Leipzig hat die Staatsanwaltschaft die Wohnung eines freiberuflichen Journalisten in Halle durchsuchen lassen.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln noch immer zu den "Tag X"-Ausschreitungen. © Hendrik Schmidt/dpa

Bei dem Betroffenen handele es sich nicht um einen Beschuldigten, sondern um einen Zeugen in dem Fall, teilte die Staatsanwaltschaft Leipzig am Mittwoch mit. Weitere Einzelheiten zu der Maßnahme nannte die Behörde nicht.

Bei der Durchsuchung am Dienstag wurden laut Medienberichten Handy, Laptop und Speichermedien sichergestellt. Der von der Aktion betroffene Journalist hatte bei den Auseinandersetzungen in Leipzig am "Tag X" Fotos und Videomaterial produziert.

Hintergrund der Durchsuchung sind Krawalle am 3. Juni in Leipzig. Damals hatte es nach dem Urteil gegen die Linksextremistin Lina E. mehrfach Ausschreitungen gegeben. So wurden Polizisten mit Steinen und Böllern angegriffen.