Für einen guten Start ins neue Jahr: So verbringt Ihr den ersten Samstag richtig

Von Emily Mittmann

Leipzig - Nach einem guten Rutsch ins Neue und einer ausgiebigen Silvester-Fete soll nun auch das erste Wochenende des Jahres ein Kracher werden. Was Ihr für einen guten Start in 2024 am Samstag in Leipzig unternehmen könnt, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Spannende Geschichten in der Stadtbibliothek

Schon seit 2011 arbeiten die städtischen Bibliotheken Leipzigs und der Verein LeseLust zusammen, um Kinder für Geschichten zu begeistern. Dafür liest am Samstag um 11 Uhr VorLesePate Ralf Winter gleich zwei mitreißende Erzählungen in der Leipziger Stadtbibliothek vor. Um 11 Uhr geht es los. Alle weiteren Infos findet Ihr auf Stadtbibliothek.Leipzig.de.

Spannende Geschichten gibt es am Samstag für alle Kinder ab 4 Jahren in der Leipziger Stadtbibliothek. (Symbolbild) © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

"Heiraten und Feiern"

In Schkeuditz lädt die Hochzeitsmesse "Heiraten und Feiern" zum Träumen ein. Nicht nur Verlobte und Hochzeitsplanende werden hier zum Staunen gebracht, sondern auch wahre Romantiker und Schaulustige. Von Hochzeits-Outfits über Deko bis zu leckeren Menüvorschlägen wurde hier an alles gedacht. Um 10 Uhr öffnet die Messe ihre Tore. Tickets könnt Ihr vorab hier online buchen.



Von Brautkleid bis Brautstrauß ist auf der Messe "Heiraten und Feiern" alles dabei. (Symbolbild) © 123rf/olegparylyak

Eine Führung durch das Bundesverwaltungsgericht

Wer das eindrucksvolle Gebäude schon immer mal von innen sehen wollte, der bekommt am Samstag endlich die Chance dazu. Eine Führung durch das Bundesverwaltungsgericht gibt ab 16 Uhr einen interessanten Einblick in die Geschichte des ehemaligen "Reichgerichts" und klärt über die Hintergründe seiner prunkvollen Architektur auf. Tickets und Preise findet Ihr auf Leipzigdetails.de.

Einen Blick hinter die beeindruckenden Gemäuer des Bundesverwaltungsgerichts erhält man bei der Führung am Samstag. © Sebastian Willnow/dpa

"Drei Haselnüsse" im Sandtheater

Nachdem "Drei Haselnüsse" während der letzten Wochen schon überall im Fernsehen lief, zeigt das Sandtheater im Blauen Salon das berühmte Märchen in einer ganz anderen Variante. Auf einem leuchtenden Tisch zeichnen die Sand-Artisten die zauberhaften Szenen und entführen so Klein und Groß auf das Schloss Moritzburg und zahlreiche weitere Kulissen des Films. Um 14.30 Uhr heißt es "Vorhang auf!" Mehr zu der Veranstaltung erfahrt Ihr auf Blauer-Salon-Leipzig.de.

Friedhofstour

"Leichen, Lepra, Luzifer" führt seine Interessenten durch einen etwas ungewöhnlichen, aber nicht weniger interessanten Ort. Zahlreiche Sagen und Legenden drehen sich um den 750 Jahre alten Johannisfriedhof. Um 14 Uhr können diese am Samstag in Begleitung einer Todesfee oder eines Totenwächters entdeckt werden. So lüftet Ihr während des Rundgangs das ein oder andere Geheimnis aus längst vergangenen Zeiten. Mehr zu der mystischen Führung erfahrt Ihr auf Gruseltour-Leipzig.de.



Die mystische Tour "Leichen, Lepra, Luzifer" lüftet so manches Geheimnis des Leipziger Johannisfriedhof. (Symbolbild) © 123rf/encierro

"Die 90er Bombe"

Auf Zeitreise geht es im Täubchenthal! "Die 90er Bombe" sorgt mit legendären Hits des gefeierten Jahrzehnts für ordentlich Nostalgie. Also schmeißt Euch in Schale und lasst es krachen! Um 22 Uhr geht es los. Tickets könnt Ihr vorab online reservieren.

Nach den Silvesterknallern am vergangenen Wochenende lässt es nun auch das Täubchenthal krachen. Hier sorgt "Die 90er Bombe" für ordentlich Hitze auf der Tanzfläche. © Emily Mittmann

Party on Ice

Wenn Euch das Feiern auf festem Boden zu langweilig geworden sein sollte, wartet im Eiszirkus eine echte Herausforderung auf Euch. Tanzen mit Schwierigkeitsgrad könnt Ihr in der Eisdisco an den Tierkliniken. Von 20.30 bis 0 Uhr ist die Eisbahn geöffnet. Für diesen Samstag steht "All Mixed" mit DJ Thames auf dem Plan.

Party mit Schwierigkeitsgrad bekommt Ihr in der Eisdisco im Eiszirkus (Symbolbild) © 123RF/dolgachov