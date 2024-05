Zwischen Weinausschank und Zapfenstreich: Das geht am Samstag in Leipzig

Was am Wochenende, abgesehen von den Events des Wave-Gotik-Treffens, sonst noch in Leipzig los ist, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Alle Jahre wieder zieht es Tausende Gothic-Fans über Pfingsten in die sächsische Metropole. Was am Wochenende, abgesehen von den Events des Wave-Gotik-Treffens, sonst noch in Leipzig los ist, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Trödel-Wochenende

Sowohl auf dem Festplatz am Cottaweg als auch im Scheibenholz könnt Ihr Euren Samstag vertrödeln. Schon um 9 Uhr öffnen die Händler aus verschiedensten Regionen auf dem Festplatz ihre Stände und laden Flohmarkt-Begeisterte aus Nah und Fern zum Handeln und Feilschen ein. Eine Stunde später beginnt unter dem Motto #trödelnfetzt auch auf der Galopprennbahn das Trödel-Wochenende. Von Samstag bis Montag könnt Ihr jeweils von 10 bis 17 Uhr mitten im Grünen fündig werden.

Von Samstag bis Montag lädt die Galopprennbahn Scheibenholz zum Trödeln ein. (Archivbild) © Scheibenholz

DDR-Motorrad-Ausstellung im Allee-Center

Egal ob Star, Schwalbe oder Spatz: Im Allee-Center sind sie alle dabei. Aber anders als man vielleicht denken könnte, geht es dabei nicht um Vögel, sondern um historische Zweiräder aus einer vergangenen Zeit. Bis Ende Juni stellt das DDR-Museum Berlin in Leipzig von Simson bis MZ mehr als 30 Mopeds, Roller und Motorräder aus, die in der DDR produziert wurden. Ab 11 Uhr führt Euch am Samstag ein Experte durch die Ausstellung. Zwischen 11 und 18 Uhr sei zudem sogar ein Fotoshooting mit den Gefährten möglich.

Seit Donnerstag stellt das DDR-Museum Berlin mehr als 30 historische Zweiräder im Leipziger Allee-Center zur Schau. © Lutz Brose

Weinfest auf Leipzigs Marktplatz

Alljährlich verwandelt sich der Leipziger Marktplatz in eine riesige Wein-Oase. Schon an diesem Mittwoch startete aufgrund der EM die diesjährige Ausgabe des Leipziger Weinfests. Seither heißt es Kosten, Probieren und Schmecken, was die Rebe hergibt, denn unterschiedlichste Winzer aus aller Welt stellen hier täglich von 12 bis 23 Uhr ihre Kreationen zur Verkostung zur Verfügung. Mehr über die Anbieter, das Programm und vieles mehr erfahrt Ihr auf Leipzig.de.

Seit Mittwoch gleicht Leipzigs Markt einem belebten Festplatz. Feinschmecker und Wein-Liebhaber kommen hier auf ihre Kosten. © Emily Mittmann

25. Leipziger Bierbörse am Völki

Nicht nur Wein-Liebhaber kommen an diesem Wochenende auf den Geschmack: Zum 25. Mal lädt die Leipziger Bierbörse alle Fans des Hopfen-Tranks zum gemeinsamen Genießen und Anstoßen. 50 Aussteller präsentieren von Freitag bis Montag 500 verschiedene Biersorten und verleihen dem klassischen kühlen Blonden eine ganz andere Bedeutung. Der liebevoll hergerichtete Biergarten vor der Kulisse des Völkerschlachtdenkmals bietet den Gästen zudem eine entspannte Möglichkeit, um sich mit Freunden und Familie niederlassen zu können. Mehr dazu findet Ihr auf Bierboerse.com.

Ähnlich wie der Marktplatz hat sich auch das Völkerschlachtdenkmal einer bestimmten Sorte von Getränk verschrieben. Zum 25. Mal findet vor dem Wahrzeichen die Leipziger Bierbörse statt. © 123RF/jovannig

Early Disco im Barfusz Club

Wer am Sonntag schon so manche Pläne hat, aber trotzdem feiern will, der ist bei der "Early Disco" im Barfusz Club genau richtig! Schon um 20 Uhr startet die Party, sodass ihr bis 0 Uhr richtig abfeiern könnt. Statt bis Mitternacht auf Stimmung zu warten und am nächsten Tag im Bett zu liegen, richtet sich die Party an alle, die das Wochenende in vollen Zügen genießen möchten. Tickets und Infos gibts auf Barfusz.de.

Das Barfusz veranstaltet am Samstagabend eine Party für alle Frühaufsteher. Bereits um 20 Uhr startet die "Early Disco". (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Disco im Spizz Club

Solltet Ihr doch etwas länger unterwegs sein wollen, feiert auch der Spizz Club einen Disco-Abend. Von 22 bis 0 Uhr habt Ihr hier die Möglichkeit, mit einem Early-Bird-Ticket an der Abendkasse vergünstigt Eintritt zu zahlen. Ab dann könnt Ihr mit DJ Patriba und DJ Don P zu Charts, Hip-Hop und Clubhits bis in die Morgenstunden tanzen.

Bei der Spizz Disco im Spizz Club könnt Ihr ab 22 Uhr feiern bis in die Morgenstunden. (Symbolbild) © 123RF/lermont51