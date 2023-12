Gelungene Premiere: Ostrock mit City-Geiger Georgi Gogow auf der MS Cospuden

Von Christian Grube

Markkleeberg - Eine wahrhaft außergewöhnliche Kulisse bot sich am Donnerstagabend am Cospudener See: Die kreativen Köpfe hinter Radio Ostrock aus Markkleeberg (Landkreis Leipzig) wagten sich auf die MS Cospuden am Pier 1 und tauchten unter dem Motto "Cossiboat" in eine maritime Welt voller Musik und Geselligkeit ein.