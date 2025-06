Aufstand gegen das DDR-Regime: Warum die Volkspolizei am 17. Juni 1953 eine Leiche beschlagnahmte

Leipzig - Noch heute erinnert das Panzerspuren-Denkmal auf dem Markt in Leipzig an den Volksaufstand am 17. Juni 1953. Hatten am Morgen zunächst Arbeiter friedlich gegen die Normerhöhung protestiert, sammelten sich wenige Stunden später 40.000 Leipziger in der Innenstadt und demonstrierten für bessere Lebensverhältnisse und gegen das DDR-Regime. Ein SED-Funktionär erteilte eigenmächtig einen Schießbefehl und verantwortete damit den ersten Toten des Aufstands in der Messestadt.