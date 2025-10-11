Haus im Leipziger Westen besetzt: Polizei im Großeinsatz

Leipzig – Eine Hausbesetzung im Leipziger Westen hat am Freitagabend zu einem Großeinsatz der Polizei geführt.

Das Gebäude an der Lützner Straße 99 wurde am Freitagabend von Aktivisten besetzt. © EHL Media

Wie ein Sprecher des Lagezentrums am Samstagmorgen auf TAG24-Nachfrage sagte, wurde das Gebäude an der Lützner Straße 99 von drei Personen besetzt.

Vor dem Haus habe zudem eine Spontan-Demonstration mit rund 70 Teilnehmenden stattgefunden.

Laut Sprecher wurden die drei Besetzenden schließlich von Beamten aus dem Haus geholt - gegen 0.40 Uhr sei der Einsatz dann ohne weitere Vorkommnisse beendet gewesen.

Auf einem an der Fassade angebrachten Transparent war eine Blog-Adresse zu lesen. Darunter wurde veröffentlicht: "Am 10.10. haben wir im Anschluss an die Kundgebung 'Gemeinsam gegen Mietenwahnsinn, Verdrängung und Vereinzelung' beschlossen, uns ungenutzten Wohnraum zurückzuerobern und die Henri in der Lützner Straße 99, direkt an der Haltestelle Henriettenstraße, zu besetzen."