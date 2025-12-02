Umgekippter Lkw sorgt für Vollsperrung auf B2

Auf der Bundesstraße B2 ereignete sich am heutigen Dienstagnachmittag bei Bad Düben ein Verkehrsunfall mit einem Lkw.

Von Emily Mittmann

Bad Düben - Auf der Bundesstraße B2 ereignete sich am Dienstagnachmittag bei Bad Düben ein Verkehrsunfall mit einem Lkw.

Am heutigen Dienstag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B2.

Wie die Polizei Leipzig auf TAG24-Anfrage mitteilte, habe man gegen 13.30 Kenntnis über einen Unfall auf der Bundesstraße B2 im Bereich des Abzweigs S12 bei Schnaditz erhalten.

Demnach sei ein Lkw auf der Bundesstraße umgekippt und liege nun auf der Seite.

Um die Unfallstelle sichern zu können, musste die Straße vorerst voll gesperrt werden.

Sowohl die Kräfte der Polizei, des Rettungsdienstes als auch der Feuerwehr sowie ein ADAC-Hubschrauber waren am Unfallort im Einsatz.

Auch ein Hubschrauber des ADAC war am Unfallort im Einsatz. Inwiefern sich Personen verletzt haben, sei zum aktuellen Stand jedoch unklar.
Auch ein Hubschrauber des ADAC war am Unfallort im Einsatz. Inwiefern sich Personen verletzt haben, sei zum aktuellen Stand jedoch unklar.

Warum es zu dem Unfall kam und inwiefern sich Personen verletzt haben, sei zum derzeitigen Stand noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen sei der Fahrer des Lkw ansprechbar gewesen, so Polizeisprecher Moritz Peters.

Aktuell dauern die Ermittlungen an.

