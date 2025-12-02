Umgekippter Lkw sorgt für Vollsperrung auf B2

Bad Düben - Auf der Bundesstraße B2 ereignete sich am Dienstagnachmittag bei Bad Düben ein Verkehrsunfall mit einem Lkw.

Am heutigen Dienstag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B2. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie die Polizei Leipzig auf TAG24-Anfrage mitteilte, habe man gegen 13.30 Kenntnis über einen Unfall auf der Bundesstraße B2 im Bereich des Abzweigs S12 bei Schnaditz erhalten.

Demnach sei ein Lkw auf der Bundesstraße umgekippt und liege nun auf der Seite.

Um die Unfallstelle sichern zu können, musste die Straße vorerst voll gesperrt werden.

Sowohl die Kräfte der Polizei, des Rettungsdienstes als auch der Feuerwehr sowie ein ADAC-Hubschrauber waren am Unfallort im Einsatz.