Ab sofort nur noch Tempo 30 im Leipziger Nordosten - und das ist erst der Anfang!
Leipzig - Im Leipziger Nordosten gibt es ab dem heutigen Montag eine neue 30er-Zone. Und auch in Plagwitz muss man nun langsamer fahren.
Nach Angaben der Stadtverwaltung soll mit der Umwandlung der Tauchaer Straße im Abschnitt zwischen dem Portitzer Winkel und Moränenweg in eine 30er-Zone die Schulwegesicherheit erhöht werden.
Baubürgermeister Thomas Dienberg (63, Grüne) dazu: "Kinder können Geschwindigkeiten oft noch nicht richtig einschätzen, für ihre Sicherheit ist daher ein geschütztes Umfeld entscheidend."
Vorausgegangen waren mehrere Diskussionsrunden zwischen Eltern, Anwohnern, Ausschüssen und der AG Schulwegsicherheit. Im Fokus stand dabei vor allem die besonders für Kinder gefährliche Überquerung der viel befahrenen Tauchaer Straße, um die Grundschule Portitz zu erreichen.
So soll neben der neuen 30er-Zone auch "perspektivisch" eine Ampel an der Kreuzung Am Künstlerbogen/Heckenweg zu einem besseren Sicherheitsgefühl beitragen. Der Bau soll wohl durch einen privaten Investor vonstattengehen, befindet sich aktuell aber noch in Klärung.
Neue 30er-Zonen in Plaußig-Portitz und Plagwitz
Bis es so weit ist, soll im kommenden Jahr zunächst eine mobile Fußgängerampel an der Tauchaer Straße für eine Entspannung der Verkehrssituation sorgen. Diese soll laut der Stadt voraussichtlich im August östlich der Einmündung Am Künstlerbogen für 5000 Euro aufgestellt werden. Die Betriebskosten belaufen sich dann auf 15.000 Euro jährlich.
Noch am heutigen Montag werden in dem Gebiet die 15 neuen 30er-Verkehrsschilder aufgestellt und drei alte Schilder abgebaut. Die Aktion kostet insgesamt 5200 Euro.
Bereits im November hatte die Stadt außerdem eine neue 30er-Zone in der Naumburger Straße im Leipziger Westen angekündigt.
Auch hier muss man nun seit Kurzem also vorsichtiger aufs Gas drücken.
