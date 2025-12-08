Ab sofort nur noch Tempo 30 im Leipziger Nordosten - und das ist erst der Anfang!

Leipzig - Im Leipziger Nordosten gibt es ab dem heutigen Montag eine neue 30er-Zone. Und auch in Plagwitz muss man nun langsamer fahren.

In einem Abschnitt der Tauchaer Straße darf man nun nur noch 30 fahren. (Symbolbild) © 123RF/wirestock

Nach Angaben der Stadtverwaltung soll mit der Umwandlung der Tauchaer Straße im Abschnitt zwischen dem Portitzer Winkel und Moränenweg in eine 30er-Zone die Schulwegesicherheit erhöht werden.

Baubürgermeister Thomas Dienberg (63, Grüne) dazu: "Kinder können Geschwindigkeiten oft noch nicht richtig einschätzen, für ihre Sicherheit ist daher ein geschütztes Umfeld entscheidend."

Vorausgegangen waren mehrere Diskussionsrunden zwischen Eltern, Anwohnern, Ausschüssen und der AG Schulwegsicherheit. Im Fokus stand dabei vor allem die besonders für Kinder gefährliche Überquerung der viel befahrenen Tauchaer Straße, um die Grundschule Portitz zu erreichen.

So soll neben der neuen 30er-Zone auch "perspektivisch" eine Ampel an der Kreuzung Am Künstlerbogen/Heckenweg zu einem besseren Sicherheitsgefühl beitragen. Der Bau soll wohl durch einen privaten Investor vonstattengehen, befindet sich aktuell aber noch in Klärung.