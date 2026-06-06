Hoch über der Stadt: Leipziger Feuerwehr knackt spektakulären Weltrekord

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Die Leipziger Feuerwehr hat einen spektakulären Weltrekord aufgestellt. Ein weiterer Durchgang ist am Samstag für 16.30 Uhr geplant.

Von Erik-Holm Langhof

Leipzig - Die Leipziger Feuerwehr hat am Samstag hoch über der Stadt einen neuen Weltrekord aufgestellt!

Spektakuläre Szenen spielten sich am Samstag vor dem Leipziger Uniriesen ab. Vom Dach des City-Hochhauses aus seilten sich zwei Höhenretter ab ...
Spektakuläre Szenen spielten sich am Samstag vor dem Leipziger Uniriesen ab. Vom Dach des City-Hochhauses aus seilten sich zwei Höhenretter ab ...  © EHL Media/Chris Lässig

Gegen 12 Uhr gelang den Höhenrettern am City-Hochhaus auf dem Augustusplatz die längste Schrägseilrettung der Welt mit einem Hängesitz.

Dabei wurde eine Person über ein mehrere hundert Meter langes Seilsystem kontrolliert vom Dach des Leipziger Wahrzeichens abgeseilt.

Der Weltrekordversuch fand im Rahmen des sächsischen Landesjugendfeuerwehrtages statt und wurde vom Rekord-Institut für Deutschland begleitet. Bereits Anfang Mai hatten die Einsatzkräfte die aufwendige Rettungstechnik bei einer Großübung vorbereitet.

... dann ging es hinab ...
... dann ging es hinab ...  © EHL Media/Chris Lässig
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... bis herunter auf den Augustplatz, wo das andere Ende des Seils an einem Feuerwehrfahrzeug befestigt war.
... bis herunter auf den Augustplatz, wo das andere Ende des Seils an einem Feuerwehrfahrzeug befestigt war.  © EHL Media/Chris Lässig

Ein weiterer Durchgang ist für 16.30 Uhr geplant. Dann soll die Schrägseilrettung erneut durchgeführt werden - diesmal mit einer Rettungstrage, wie sie bei realen Rettungseinsätzen zum Transport verletzter Personen eingesetzt wird.

Titelfoto: EHL Media/Chris Lässig

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