Hoch über der Stadt: Leipziger Feuerwehr knackt spektakulären Weltrekord
Von Erik-Holm Langhof
Leipzig - Die Leipziger Feuerwehr hat am Samstag hoch über der Stadt einen neuen Weltrekord aufgestellt!
Gegen 12 Uhr gelang den Höhenrettern am City-Hochhaus auf dem Augustusplatz die längste Schrägseilrettung der Welt mit einem Hängesitz.
Dabei wurde eine Person über ein mehrere hundert Meter langes Seilsystem kontrolliert vom Dach des Leipziger Wahrzeichens abgeseilt.
Der Weltrekordversuch fand im Rahmen des sächsischen Landesjugendfeuerwehrtages statt und wurde vom Rekord-Institut für Deutschland begleitet. Bereits Anfang Mai hatten die Einsatzkräfte die aufwendige Rettungstechnik bei einer Großübung vorbereitet.
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Ein weiterer Durchgang ist für 16.30 Uhr geplant. Dann soll die Schrägseilrettung erneut durchgeführt werden - diesmal mit einer Rettungstrage, wie sie bei realen Rettungseinsätzen zum Transport verletzter Personen eingesetzt wird.
Titelfoto: EHL Media/Chris Lässig