Hoch über der Stadt: Leipziger Feuerwehr knackt spektakulären Weltrekord

Leipzig - Die Leipziger Feuerwehr hat am Samstag hoch über der Stadt einen neuen Weltrekord aufgestellt!

Spektakuläre Szenen spielten sich am Samstag vor dem Leipziger Uniriesen ab. Vom Dach des City-Hochhauses aus seilten sich zwei Höhenretter ab ... © EHL Media/Chris Lässig

Gegen 12 Uhr gelang den Höhenrettern am City-Hochhaus auf dem Augustusplatz die längste Schrägseilrettung der Welt mit einem Hängesitz.

Dabei wurde eine Person über ein mehrere hundert Meter langes Seilsystem kontrolliert vom Dach des Leipziger Wahrzeichens abgeseilt.

Der Weltrekordversuch fand im Rahmen des sächsischen Landesjugendfeuerwehrtages statt und wurde vom Rekord-Institut für Deutschland begleitet. Bereits Anfang Mai hatten die Einsatzkräfte die aufwendige Rettungstechnik bei einer Großübung vorbereitet.