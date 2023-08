Kaisergeburt in der Helios Klinik Schkeuditz: Das macht diesen Schnappschuss so besonders!

Das Foto "Kaisergeburt" zeigt den Beginn eines neuen Lebens. © Thomas Oberländer

Das Foto mit dem Titel "Kaisergeburt" wurde im Kreißsaal in genau dem Moment aufgenommen, in dem das OP-Tuch zwischen der Mutter und den Hebammen gesenkt wurde, während das Team das Baby aus dem Bauchraum entnahm.

Silke Brotka, Leitende Hebamme in der Helios Klinik, äußerte sich zu dem besonderen Moment in einer Pressemitteilung: "Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. In dieser Aufnahme schwingen die Tiefe des Augenblicks und die Wärme der Menschlichkeit mit – ein faszinierender Einblick in den Beginn eines neuen Lebens."



Wie außerdem erklärt wurde, ist eine solche Kaisergeburt möglichst nah an den natürlichen Geburtsprozess angelehnt. Trotz des operativen Eingriffs können die Mütter so aktiv am Prozess mitwirken und das Geschehen ungefiltert erleben.

Auch eine 20-köpfige Expertenjury fand Gefallen an dem Schnappschuss und wählte ihn aus mehr als 550 Einreichungen für die Finalisten-Shortlist des PR-Bild Awards aus.