Kellerbrand im Leipziger Zentrum: Menschen über Drehleiter aus Wohnung gerettet

Leipzig - Einsatz für die Leipziger Feuerwehr am Samstagabend!

Die Kameraden gingen unter Atemschutz in das stark verqualmte Treppenhaus. © 7aktuell.de | Eric Pannier

"Wir wurden um 18.07 Uhr über einen Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Thomasiusstraße informiert", sagte ein Feuerwehrsprecher gegenüber TAG24.

Ein Löschzug samt Leiterwagen eilte daraufhin zum Ort des Geschehens. Unter dem Einsatz von Atemschutzgeräten tasteten sich die Kameraden und Kameradinnen in das stark verqualmte Treppenhaus vor.

Parallel wurden zwei Personen mittels Drehleiter aus dem Gebäude evakuiert.

"19 Minuten nach der Alarmierung wurde 'Feuer aus' gemeldet", so der Feuerwehrsprecher.

Wie Polizeisprecherin Therese Leverenz am Sonntagmorgen mitteilte, wurden ein 54-Jähriger und eine 40-Jährige verletzt und mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht.