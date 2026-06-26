Nach Ehe-Aus: Das ist in Anna-Maria Zimmermanns neuer Beziehung nicht verhandelbar

Leipzig - Nach über 20 Jahren im Showgeschäft feiert Anna-Maria Zimmermann (37) eine musikalische Premiere: Ihre erste eigene Tour steht 2027 an. Doch auch privat bleibt die Sängerin nicht stehen. Nach der Trennung von ihrem Ex-Mann hat die Zweifach-Mama ganz klare Ansprüche an eine neue Beziehung.

Anna-Maria Zimmermann (37) und Christian Tegele (45) trennten sich im Januar 2025. © imago/Future Image

"Ich bin gerade so sehr bei mir, wie ich es schon viele, viele Jahre in meinem Leben nicht mehr war", erzählt Anna-Maria Zimmermann im Gespräch mit TAG24.

Und das nach einem wohl sehr turbulenten vergangenen Jahr, in dem sie die Trennung von ihrem Ehemann Christian Tegele (45) bekannt gegeben hatte.

Statt Hass und einer öffentlichen Schlammschlacht lobt Zimmermann ihr "großartiges Verhältnis" und welch einen tollen Mama-Papa-Job die beiden trotz Trennung hinlegen. "Dafür, dass wir uns in unserer Ehe verloren haben, können die Kinder nichts. […] Oberste Priorität sind unsere Kinder und das machen wir verdammt gut."

In einer potenziell neuen Beziehung sind vor allem zwei Dinge nicht verhandelbar. "Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, sich für den Partner nicht verändern zu müssen", so Zimmermann.

In ihrem Freundeskreis hat sie auch schon die Situation mitbekommen, dass ein Mädelstrip für ein paar Tage bereits ein Problem für manche Männer darstellt. Das ist für sie ein absolutes No-Go.

"Ich brauche schon meine Zeit und ich brauche dieses Vertrauen in meinen Partner und bin halt einfach immer schon ein kleiner Freigeist gewesen und das müsste definitiv auch so bleiben."