Nach Ehe-Aus: Das ist in Anna-Maria Zimmermanns neuer Beziehung nicht verhandelbar
Leipzig - Nach über 20 Jahren im Showgeschäft feiert Anna-Maria Zimmermann (37) eine musikalische Premiere: Ihre erste eigene Tour steht 2027 an. Doch auch privat bleibt die Sängerin nicht stehen. Nach der Trennung von ihrem Ex-Mann hat die Zweifach-Mama ganz klare Ansprüche an eine neue Beziehung.
"Ich bin gerade so sehr bei mir, wie ich es schon viele, viele Jahre in meinem Leben nicht mehr war", erzählt Anna-Maria Zimmermann im Gespräch mit TAG24.
Und das nach einem wohl sehr turbulenten vergangenen Jahr, in dem sie die Trennung von ihrem Ehemann Christian Tegele (45) bekannt gegeben hatte.
Statt Hass und einer öffentlichen Schlammschlacht lobt Zimmermann ihr "großartiges Verhältnis" und welch einen tollen Mama-Papa-Job die beiden trotz Trennung hinlegen. "Dafür, dass wir uns in unserer Ehe verloren haben, können die Kinder nichts. […] Oberste Priorität sind unsere Kinder und das machen wir verdammt gut."
In einer potenziell neuen Beziehung sind vor allem zwei Dinge nicht verhandelbar. "Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, sich für den Partner nicht verändern zu müssen", so Zimmermann.
In ihrem Freundeskreis hat sie auch schon die Situation mitbekommen, dass ein Mädelstrip für ein paar Tage bereits ein Problem für manche Männer darstellt. Das ist für sie ein absolutes No-Go.
"Ich brauche schon meine Zeit und ich brauche dieses Vertrauen in meinen Partner und bin halt einfach immer schon ein kleiner Freigeist gewesen und das müsste definitiv auch so bleiben."
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Anna-Marias erste Tour: Deshalb ist ihr Leipzig als Stopp so wichtig
Vertrauen hat Anna-Maria Zimmermann übrigens auch in ihre Musik und konnte sich nun den lang gehegten Traum von ihrer ersten Tour erfüllen.
Ihr Pilotenkonzert im März war direkt ausverkauft und ein voller Erfolg. Doch die Organisation und Arbeit hinter einer Tour seien nicht zu unterschätzen. "Das ist schon Aufwand", so die Sängerin.
Am Ende ist es ihre Liebe zur Musik, die Anna-Maria antreibt, doch auch ein privater Ausgleich ist der Zweifach-Mama wichtig. "Ich bereite mich auf die Tour vor, auf diese ganzen Sommershows, die dieses Jahr anstehen, und habe auch gelernt, wieder ein bisschen was für mich zu tun."
Am 11. März 2027 geht es in Berlin los und am 20. März kommt die Sängerin dann nach Leipzig. Mit der Messestadt verbindet sie vor allem herzliche Menschen. "Leipzig lebt halt auch einfach den Schlager, das merkt man. Die sind sehr Schlager- und Party-euphorisch."
Neben ihren Schlager- und Partyhits freut sich Anna-Maria besonders darauf, ihre schönen Balladen zu spielen, die sie bei ihren üblichen 40-minütigen Auftritten gar nicht präsentieren kann.
Titelfoto: Montage: IMAGO/Future Image; PR/Anelia Jeneva