Kleingartensheriff kämpft gegen illegale Bauwerke: "Pech gehabt, mein Freund, abbauen das Ding"

Leipzig - Wenn der sächsische Kleingartensheriff mit forschem Blick am eigenen Gartentor auftaucht und Einlass verlangt, sollten bei Pächtern die Alarmglocken klingeln. In seinem neuen Video widmet sich Michael Baumann (62) illegal errichteten Gewächshäusern, die er am liebsten eigenhändig mit dem Bagger rückbauen würde. Doch lässt der Sheriff dieses Mal Gnade vor Recht ergehen?