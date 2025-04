Hochgefährlich - Sächsischer Gartensheriff deckt auf: "Da krieg ich das ganz große Gruseln"

Leipzig - In der Gartenanlage von Michael Baumann (61) geht's schon wieder drunter und drüber. Wo er auch hinschaut, findet der selbst ernannte Kleingartensheriff Nadelbäume. Die verbotenen Gewächse sind dem Leipziger ein richtiger Dorn im Auge.

Da muss ganz dringend mal ein Machtwort gesprochen werden und die verbotenen Gewächse gehören bald der Vergangenheit an, da ist sich Michael sicher.

Und das aus gutem Grund. Schließlich würde hier ein Streichholz reichen, dass der gesamte Baum in Flammen aufgeht.

"Da krieg ich das ganz große Gruseln", steigert sich der Kleingartensheriff weiter in das Thema hinein.

Alleine in einem Garten findet er während seiner Nadelbaum-Patrouille vier Kiefern. "Hätte nie gepflanzt werden dürfen", ärgert sich Baumann auf Instagram.

Wer nicht auf seine Nadelbäume verzichten will, könnte sie auch einfach in einen Topf pflanzen. "Und das kann man eigentlich dulden", so Baumann.