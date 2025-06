Monatelange Fahndung: Soko befreit Kinder in Leipzig aus Reichsbürger-Szene

Leipzig - Nach monatelanger Fahndung ist es der Polizei in Leipzig gelungen, zwei vermisste Kinder ausfindig zu machen und sie in staatliche Obhut zu übergeben. Der 45-jährigen Mutter war zuvor das Sorgerecht entzogen worden, weil sie die medizinische Versorgung sowie die Beschulung der beiden anscheinend aus ideologischen Gründen verhindert hatte.

Die Sonderermittler zogen die Bereitschaftspolizei hinzu, um das Gelände zu umstellen. (Symbolbild) © Guido Kirchner/dpa

Wie das Landeskriminalamt Sachsen am Freitag mitteilte, hatten sich die Hinweise zunächst verdichtet, dass sich die Kinder im Alter von sieben und acht Jahren in Leipzig aufhalten sollen. Am Donnerstag haben Beamte der Soko Rex das Mädchen und den Jungen dann in einem Auto in Begleitung von Erwachsenen ausfindig gemacht.

Anschließend seien die Sonderermittler dem Fahrzeug bis zu einem Grundstück gefolgt und zogen die Bereitschaftspolizei hinzu, um eine erneute Flucht zu verhindern. Die Einsatzkräfte konnten beide Kinder auf dem Gelände antreffen und der Obhut des Jugendamtes übergeben.

Bei einer anschließenden Durchsuchung des Objekts seien verschiedene Beweismittel sichergestellt worden, hieß es. Wie das LKA auf TAG24-Nachfrage bestätigte, wurde auch die Mutter der beiden auf dem Grundstück angetroffen.

Nach Angaben des LKA stand die Familie bereits seit 2023 im Fokus der Polizei, da die 45-Jährige der Reichsbürgerszene zugerechnet wird. Es habe der Verdacht bestanden, dass versucht worden sei, die Kinder dauerhaft der medizinischen und schulischen Versorgung zu entziehen, hieß es.