Knallig, sportlich, bunt: So aufregend wird Euer Sonntag in Leipzig

Leipzig - Das Wochenende ist fast schon wieder vorbei, doch auch am Sonntag hat Leipzig einige Veranstaltungen zu bieten. TAG24 hat für Euch eine Auswahl zusammengestellt.

Plagwitz - Erneut findet am Sonntag der Kiezflohmarkt im Westwerk (Karl-Heine-Straße 89) statt. Wer noch auf der Suche nach schicken Vintagesachen, Büchern, LPs und vielem mehr ist, wird hier sicherlich das ein oder andere Schmuckstück finden. Solltet Ihr noch nichts geplant haben, dann vertrödelt doch hier Eure Zeit. Los geht's 10 Uhr.

Zentrum-West - Die "gute Stube" der Leichtathletik lädt alle Sportbegeisterten in die Quarterback Immobilien Arena (Am Sportforum 2) ein. Bereits zum elften Mal ist Leipzig Gastgeber der Deutschen Leichtathletik Hallenmeisterschaften . Freut Euch auf Stars wie Malaika Mihambo (30, Weitsprung-Olympiasiegerin) oder Sprinter Jean Paul Bredau (24, WM-Finalist).

Lindenau - Unter dem Motto: "Raus aus der Blase" startet das Knallbrause Festival (18. bis 25. Februar) im Neuen Schauspiel (Lützner Straße 29). Dabei soll es vor allem zum Austausch diverser Kunstformen und Menschen kommen, bei der alle Sinne angesprochen werden. Laut den Veranstaltern soll es blubbern, knistern, schäumen und knallen. Das Festival beginnt 18 Uhr, wobei Probierschlucke serviert werden (lasst Euch überraschen!), mit einem anschließenden Konzert der Leipziger Band "The Keeds".

Lindenau - Wer sich vorbereitend auf die Oscarverleihung 2024 noch einen der Favoriten anschauen möchte, der hat in der Schaubühne Lindenfels noch einmal die Gelegenheit, "Anatomie eines Falls" zu sehen. Das packende Beziehungsdrama mit tiefen Einblicken in die harte Welt des Justizsystems wurde bereits mit der "Goldenen Palme" ausgezeichnet und holte sich fünf Oscarnominierungen. Gezeigt wird der Film 19.15 Uhr in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln.