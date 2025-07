Richtig was los in Leipzig: Mit diesen Tipps wird Euer Wochenende garantiert nicht langweilig

Wer nicht oder erst später in den Urlaub fährt, hat an diesem Wochenende in Leipzig die Gelegenheit, tolle Events zu besuchen.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Die erste Woche der Sommerferien ist rum: Wer nicht oder erst später in den Urlaub fährt, hat an diesem Wochenende in Leipzig die Gelegenheit, tolle Events zu besuchen. TAG24 hat die Veranstaltungstipps für Euch.

Leipziger Weinfest

Zentrum - Seit Mittwoch läuft das Leipziger Weinfest in der Innenstadt. Noch bis 13. Juli könnt Ihr täglich zwischen 12 und 23 Uhr leckere Weine probieren und passende Snacks genießen. Für ein buntes Programm ist natürlich ebenfalls gesorgt: So wird beispielsweise am Samstagabend die Partyband MRB Live aus dem Vogtland auf der Bühne stehen, am Sonntagabend heizen Euch The Swing Operators ein. Das komplette Programm und eine Übersicht aller Händler und Weingüter findet Ihr auf der Webseite der Stadt Leipzig.

Die Winzer können Euch beim Weinfest sicher so manches über ihre Weine erzählen. © Leipzig Tourismus und Marketing GmbH / Andreas Schmidt

Sommerkino auf der Feinkost

Südvorstadt - Endlich wieder Sommerkino auf der Feinkost! Auch in diesem Jahr werden wieder neue, aber auch etwas ältere Filme auf dem Gelände hinter der Löffelfamilie gezeigt. Am Samstagabend läuft die französische Komödie "Voilà, Papa! - Der fast perfekte Schwiegersohn", am Sonntag wird "Der phönizische Meisterstreich" von Star-Regisseur Wes Anderson (56) gezeigt. Tipp: Tickets je 9 Euro könnt Ihr vorab schon online buchen. Los geht es jeweils um 21.30 Uhr.

Bei der Auswahl an Filmen im Sommerkino auf der Feinkost ist sicher für jeden etwas dabei. © Facebook/Sommerkino auf der Feinkost

Flohmärkte

Südvorstadt - Gemütlich über den Flohmarkt schlendern könnt Ihr am Samstag zwischen 10 und 16 Uhr auch auf der Feinkost. Hier findet Ihr nicht nur Klamotten, sondern auch Bücher, Schallplatten und sämtlichen Klimbim. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt, der Eintritt ist frei. Zentrum-Südost - Natürlich darf auch der Trödelmarkt auf der Alten Messe an diesem Sonntag nicht fehlen. Hier finden sich zwischen 8 und 15 Uhr kleine und große Schätze, die von bis zu 200 Händlern feilgeboten werden. Eintritt? Gibt's nicht. Plagwitz - Auch im Westen wird am Sonntag getrödelt: Beim "Flohmi ist heiter bis wolkig" gibt es Kunst, Klamotten und jede Menge Kram zu entdecken. Und wenn Ihr nichts kaufen wollt, habt hier einfach eine schöne Zeit bei hoffentlich bestem Wetter und leckeren Snacks. Der Flohmarkt findet von 11 bis 18 Uhr statt, auch hier ist der Eintritt frei.



Kram, Trödel und Klimbim - auf den Leipziger Flohmärkten gibt es zahlreiche Schätze zu entdecken. (Symbolbild) © 123RF/grigory_bruev

Lachen unter freiem Himmel

Zentrum-West/Plagwitz - Gleich an zwei Orten findet am Wochenende CoCo Comedy statt, die Stand-up-Shows über den Sommer in Leipzig. Samstagabend könnt Ihr am Stadtstrand im Stadthafen dabei sein, Start ist 19.30 Uhr. Wer da keine Zeit hat, ist am Sonntag ab 19 Uhr auch im Biergarten des Felsenkellers herzlich willkommen. Auf der Bühne stehen Comedians aus Deutschland und der Region. Tickets für diese und viele weitere Termine gibt es online via CoCo Comedy ab 18 Euro.

Am besten lacht es sich doch bei schönstem Sommerwetter. © Stadthafen Leipzig

Party im Westhafen

Neulindenau - Auch eine Sause darf zum Wochenende natürlich nicht fehlen. Wie wär's mit der Ü30-Sommernachtsparty im Westhafen? Die Veranstalter garantieren Euch eine unvergessliche Nacht! Dafür sorgen sollen drei Tanzflächen, mehrere DJs und eine Cocktailbar. Zu Pop und Rock der letzten Jahrzehnte, aber auch Hip-Hop, Schlager und Elektro-Beats könnt Ihr bis ins Morgengrauen tanzen. Einlass für alle ab 27 Jahren ist ab 18 Uhr. Eine Abendkasse gibt es, aber Ihr könnt auch Tickets vorab online kaufen auf https://tanznacht.ticket.io und https://www.eventim-light.com.

Feiern bis zum Morgengrauen könnt Ihr im Westhafen. (Symbolbild) © 123RF/champlifezy

