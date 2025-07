20 Jahre The BossHoss: Vom Abschiedstraum zur Erfolgsgeschichte

Leipzig - Seit zwei Jahrzehnten stehen The BossHoss nun auf der Bühne – mit ihrer ganz eigenen, kraftvollen Version des Country-Rocks. Zum 20-jährigen Bandjubiläum kehren Alec Völkel (53) und Sascha Vollmer (53) mit dem neuen Album "Back to the Boots" musikalisch und atmosphärisch zu ihren Wurzeln zurück. Die dazugehörige Clubtour führt die Band zurück in legendäre Locations wie die Große Freiheit in Hamburg oder das Täubchenthal in Leipzig .

The BossHoss performten schon bei großen Festivals wie dem Wacken oder dem Download Festival in Großbritannien. © PR/Semmel Concerts

"Wir machen bewusst eine feine, intime Clubtour – zurück in die Läden, in denen alles für uns begann", so Sänger Alec Völkel alias Boss Burns im Gespräch mit TAG24. Der Titel des Albums sei dabei Programm: "'Back to the Boots' steht für eine Rückbesinnung auf das, was uns ausmacht – ehrlicher, handgemachter Country-Rock’n’Roll. Ohne Schnörkel, ohne Filter."

Statt großer Hallen und Pyro-Exzesse geht es zurück zu den Anfängen – musikalisch wie inszenatorisch. "Diese Clubs – das sind die Höhlen, in denen für uns alles begonnen hat. Und genau da wollen wir wieder hin. Es ist pur, es ist direkt, es ist Rock’n’Roll in Reinform", sagt Völkel.

Auch die Liveshow wird entsprechend reduziert. "Wir verzichten ganz bewusst auf große Effekte. Kein Feuer, keine Showelemente, die vom Wesentlichen ablenken. Das ist auch für uns eine Umstellung – aber eine willkommene. Wir haben das schließlich nicht verlernt, sondern auf unseren Touren durch die USA, Großbritannien oder Australien genauso gespielt."

Der Tourauftakt ist für den 27. September in der Großen Freiheit 36 in Hamburg angesetzt. Am 6. Oktober gastieren The BossHoss im Leipziger Täubchenthal, gefolgt vom Alten Schlachthof in Dresden am 7. Oktober.