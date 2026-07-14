14.07.2026 17:11 Zahnschmuck feiert sein Comeback: Leipzigerin bringt Glitzer ins Lächeln

Zahnschmuck ist zurück: Kleine Kristalle und Goldmotive auf den Zähnen feiern ein Comeback. TAG24 zeigt, was hinter dem Trend steckt.

Von Isabel Neumann

Leipzig - Ein kleiner Kristall auf dem Schneidezahn oder ein filigranes Goldmotiv - Zahnschmuck erlebt derzeit ein Comeback. Was in den frühen 2000er-Jahren schon einmal angesagt war, erfreut sich vor allem bei jungen Menschen wieder wachsender Beliebtheit. Doch was steckt hinter dem Trend und ist Zahnschmuck überhaupt unbedenklich? TAG24 hat nachgehakt.

Seit ihrer Kindheit begeistert sie sich für Zahnschmuck - früher durfte Marie keinen tragen, heute bringt sie ihn selbst an. © Sarah Storch Marie aus Leipzig beschäftigt sich bereits seit mehreren Jahren mit dem Thema Zahnschmuck. Die gelernte Zahnmedizinische Fachangestellte hat sich nach ihrer Ausbildung auf kosmetischen Zahnschmuck spezialisiert und sich in diesem Bereich selbstständig gemacht. Heute verbindet sie ihre zahnmedizinischen Fachkenntnisse mit einem ästhetischen Angebot aus funkelnden Kristallen und Goldmotiven. "Ich liebe es einfach, Menschen mit einem kleinen Detail ein noch schöneres Lächeln zu schenken und mein zahnmedizinisches Wissen mit etwas Kreativem zu verbinden", schwärmt die 26-Jährige im Gespräch mit TAG24. Leipzig Tiger-Queen durfte sich nicht von ihren Raubtieren verabschieden: "Habe sie nur schreien hören" Als Gründerin von "Blingdecoco" bietet sie ihre Behandlungen im "Studio Kollektiv" in Leipzig an - einem Zusammenschluss kreativer Frauen aus der Beauty-Branche. Doch was genau ist Zahnschmuck eigentlich? "Dabei handelt es sich um kleine Kristalle oder Goldmotive, die mit einem speziellen zahnmedizinischen Kleber auf die Zahnoberfläche geklebt werden", erzählt Marie. Gebohrt wird dabei nicht. Vor dem Anbringen wird der Zahn zunächst gründlich gereinigt und vorbereitet. Anschließend wird das Schmuckstück aufgeklebt und mithilfe einer speziellen Lampe ausgehärtet. "Der gesamte Termin dauert in der Regel etwa 20 bis 30 Minuten", erklärt die gelernte Zahnmedizinische Fachangestellte.

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Vor jeder Behandlung wird der Zahn auf seine Eignung überprüft

Marie überprüft vor jeder Behandlung, ob der Zahn für den Zahnschmuck geeignet ist und steht im engen Austausch mit einer Zahnarztpraxis. © Blingdecoco Je nach Zahnoberfläche, Pflege und individuellen Gewohnheiten können die Schmuckstücke einige Monate, aber auch mehrere Jahre auf dem Zahn halten. "Das ist ganz unterschiedlich", erklärt Marie. Eine spezielle Pflege über das übliche gründliche Zähneputzen hinaus ist dafür nicht notwendig. Schädlich ist Zahnschmuck laut der 26-Jährigen nicht - vorausgesetzt, der Zahn ist gesund und der Schmuck wird fachgerecht angebracht. "Eine gute Mundhygiene und eine professionelle Anbringung sind dabei natürlich besonders wichtig", erklärt sie. Vor jeder Behandlung prüft sie deshalb zunächst, ob der Zahn für den Zahnschmuck geeignet ist. "Wenn ich den Verdacht habe, dass zum Beispiel Karies vorliegen könnte oder ich mir bei etwas unsicher bin, bringe ich keinen Zahnschmuck an", so die Leipzigerin. Leipzig Bereit für den Start ins Leben: Leipziger Tierheim sucht neues Zuhause für süße Katzenkinder In solchen Fällen verweist sie ihre Kunden zunächst an eine Zahnarztpraxis, mit der sie eng im Austausch steht. "Mir ist wichtig, dass die Zahngesundheit immer an erster Stelle steht." Wer sich später gegen den Zahnschmuck entscheidet, kann ihn wieder entfernen lassen. Wichtig sei dabei allerdings, dass dies fachgerecht in einer Zahnarztpraxis erfolgt, "um den Zahnschmelz bestmöglich zu schützen", so Marie.

Mit Kristallen dem Lächeln eine besondere Note verleihen