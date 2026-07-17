Diebstahlserie in Region Leipzig: Täter durchsuchen Häuser am helllichten Tag
Großpösna - Am gestrigen Donnerstagnachmittag verschafften sich zwei Diebe Zutritt zum Haus einer 88-Jährigen, indem sie sie ablenkten. In der Region Leipzig ereigneten sich im gleichen Zeitraum zwei weitere Fälle.
Wie die Polizei Leipzig mitteilte, war einer der beiden Täter kurz nach 13 Uhr am Haus in der Hans-Böheim-Straße erschienen. Um die 88 Jahre alte Bewohnerin abzulenken, gaukelte er ihr vor, dass er Unterschriften für eine Kinderhilfsorganisation sammeln würde.
Zuvor hatte sich sein Komplize unbemerkt Zutritt zum Haus verschafft, sodass er während des Gesprächs die Räume nach Diebesgut durchsuchen konnte.
Letzten Endes konnten sich die Diebe mit Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro aus dem Staub machen.
Weitere Fälle in Großpösna und Bad Lausick
Wenige Minuten zuvor hatten in der Florian-Geyer-Straße in Größpösna ebenfalls zwei Unbekannte versucht, sich unter demselben Vorwand Zugang zu einem Haus zu verschaffen. Glücklicherweise konnte dies jedoch durch die Bewohner verhindert werden.
Gegen 11 Uhr hatte ein Duo in Bad Lausick einen Senioren abgelenkt und gleichzeitig im Haus mehrere Hundert Euro Bargeld gestohlen.
"Zusammenhänge zwischen den Taten werden geprüft. Ob es zu weiteren Straftaten kam, ist aktuell nicht bekannt", erklärte Polizeisprecher Tom Erik Richter.
"In allen Fällen wurden die Ermittlungen wegen Diebstahls, bzw. versuchten Diebstahls aufgenommen."
Titelfoto: Jens Büttner/dpa