Diebstahlserie in Region Leipzig: Täter durchsuchen Häuser am helllichten Tag

Großpösna - Am gestrigen Donnerstagnachmittag verschafften sich zwei Diebe Zutritt zum Haus einer 88-Jährigen, indem sie sie ablenkten. In der Region Leipzig ereigneten sich im gleichen Zeitraum zwei weitere Fälle.

Die Polizei prüft, ob die Fälle in Zusammenhang stehen. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Wie die Polizei Leipzig mitteilte, war einer der beiden Täter kurz nach 13 Uhr am Haus in der Hans-Böheim-Straße erschienen. Um die 88 Jahre alte Bewohnerin abzulenken, gaukelte er ihr vor, dass er Unterschriften für eine Kinderhilfsorganisation sammeln würde.

Zuvor hatte sich sein Komplize unbemerkt Zutritt zum Haus verschafft, sodass er während des Gesprächs die Räume nach Diebesgut durchsuchen konnte.

Letzten Endes konnten sich die Diebe mit Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro aus dem Staub machen.