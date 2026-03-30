Kreuzungscrash im Leipziger Norden: Kleinbus und Renault krachen zusammen
Leipzig - Bei einem Kreuzungscrash im Leipziger Norden ist am Montagmittag eine Person verletzt worden.
Der Notruf ging bei der Einsatzleitstelle der Polizei um 12.31 Uhr ein.
Demnach waren ein Mercedes-Kleinbus und ein Renault Megane auf der Kreuzung Delitzscher Straße/Wölkauer Weg ineinander gekracht.
"Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Frau bei dem Unfall verletzt", teilte Polizeisprecher Paul Engelmann auf TAG24-Nachfrage mit. "In beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus."
Zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen zunächst keine Informationen vor.
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Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Kreuzung Delitzscher Straße/Wölkauer Weg war aufgrund der Unfallaufnahme durch die Beamten zeitweise gesperrt worden.
Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof