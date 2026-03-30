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Kreuzungscrash im Leipziger Norden: Kleinbus und Renault krachen zusammen

Bei einem Kreuzungscrash im Leipziger Norden ist am Montagmittag eine Person verletzt worden

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Bei einem Kreuzungscrash im Leipziger Norden ist am Montagmittag eine Person verletzt worden.

Aus bislang unbekannter Ursache krachten am Montagmittag ein Kleinbus und ein Renault ineinander.
Aus bislang unbekannter Ursache krachten am Montagmittag ein Kleinbus und ein Renault ineinander.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Der Notruf ging bei der Einsatzleitstelle der Polizei um 12.31 Uhr ein.

Demnach waren ein Mercedes-Kleinbus und ein Renault Megane auf der Kreuzung Delitzscher Straße/Wölkauer Weg ineinander gekracht.

"Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Frau bei dem Unfall verletzt", teilte Polizeisprecher Paul Engelmann auf TAG24-Nachfrage mit. "In beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus."

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Zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen zunächst keine Informationen vor.

Die Kreuzung Delitzscher Straße/Wölkauer Weg war deshalb kurzzeitig durch die Polizei gesperrt.
Die Kreuzung Delitzscher Straße/Wölkauer Weg war deshalb kurzzeitig durch die Polizei gesperrt.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof
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Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Kreuzung Delitzscher Straße/Wölkauer Weg war aufgrund der Unfallaufnahme durch die Beamten zeitweise gesperrt worden.

Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof

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