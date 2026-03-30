Kreuzungscrash im Leipziger Norden: Kleinbus und Renault krachen zusammen

Leipzig - Bei einem Kreuzungscrash im Leipziger Norden ist am Montagmittag eine Person verletzt worden.

Aus bislang unbekannter Ursache krachten am Montagmittag ein Kleinbus und ein Renault ineinander. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Der Notruf ging bei der Einsatzleitstelle der Polizei um 12.31 Uhr ein.

Demnach waren ein Mercedes-Kleinbus und ein Renault Megane auf der Kreuzung Delitzscher Straße/Wölkauer Weg ineinander gekracht.

"Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Frau bei dem Unfall verletzt", teilte Polizeisprecher Paul Engelmann auf TAG24-Nachfrage mit. "In beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus."

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen zunächst keine Informationen vor.