12 Trabis auf dem Augustusplatz: Programm für diesjähriges Lichtfest in Leipzig steht

Leipzig - Am 9. Oktober wird wie jedes Jahr zum "Tag der Friedlichen Revolution" an einen Schlüsselmoment auf dem Weg zur Deutschen Einheit erinnert. In der Messestadt wird es anlässlich des Jubiläums wieder ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm geben, was am Donnerstag in einem Pressegespräch vorgestellt wurde.