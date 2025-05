Dönerpreise explodieren! Und Leipziger Bistro-Betreiber sieht "keine gute Entwicklung"

Beshann Ahmadi (25) eröffnete im Oktober den "Debobo"-Laden in Leipzig. © ZDF

125 Läden mit Döner im Angebot gibt es in etwa in Leipzig. Seit dem 12. Oktober gehört auch der im Peterssteinweg am Wilhelm-Leuschner-Platz gelegene "Debobo" dazu. 300.000 Euro haben er und sein Geschäftspartner investiert, heißt es in der ZDF-Reportage "Der Preis des Döners".

Mehr als 600 Menschen kommen zur Eröffnung, mampfen rund 100 Kilo Fleisch weg. "Man wird emotional, wenn man die ganzen Leute sieht, die für einen gekommen sind", freut sich Beshann.

Okay, vielleicht sind sie auch eher wegen des unschlagbaren Angebots gekommen. Denn solange der Vorrat reicht, gibt's das türkische Fladenbrot für einen Cent.

Anschließend müssen die Kunden tiefer in die Tasche greifen. Für neun Euro hat er seinen Yaprak-Döner aus qualitativ höherwertigem Schichtfleisch angeboten. Bei herkömmlichen Dönern wird auch ein Teil (günstiges) Hackfleisch verarbeitet.