Erstes Konzert Ende Mai: Leipzigs Parkbühne erstrahlt nach Baumsturz in neuem Glanz

Leipzig - Im September vergangenen Jahres stürzte ein Baum auf die Parkbühne im Leipziger Clara-Zetkin-Park und richtete schwere Schäden im Backstage-Bereich an. Ab Ende Mai sollen nun wieder Veranstaltungen in der beeindruckenden Location stattfinden. TAG24 hat einen Blick hinter die Kulissen gewagt und sich nach dem Stand der Dinge erkundigt.

Leipzigs Parkbühne strahlt wieder. Ab dem 28. Mai sollen auf der beeindruckenden Location im Clara-Zetkin-Park wieder Töne erklingen. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren. © Christian Grube

Es war eine Schocknachricht für Leipzigs Konzertfreunde: Nachdem der Baum, der auf die Parkbühne gekracht war, entfernt worden war, mussten die Betreiber zunächst feststellen, dass die Schäden deutlich größer ausfielen als zunächst angenommen. Auch Teile, die gar nicht direkt getroffen wurden, waren beschädigt. Einen Dachträger hatte es direkt rausgewunden, erfuhr TAG24 noch im Oktober.

"Den Backstage-Bereich hatte es natürlich in Mitleidenschaft gezogen. Das war schon ein signifikanter Schaden", erinnerte sich nun Gerd Essl, Pressesprecher von MAWI Concert. Mit seiner Haus & Park Entertainment GmbH betreibt der Konzertveranstalter auch die Parkbühne.

Sechs Monate nach dem Unglück erstrahlt diese wieder in neuem Glanz. "Wir hatten das Gebäude über den Winter gesichert und sind direkt in die Planung gegangen, was wir brauchen. Als das Wetter dann wieder günstig war, haben wir gleich mit den Reparaturen begonnen. Unser Ziel war es, bis 10. Mai fertig zu sein."

Und das ist gelungen! Sowohl das Dach der Backstage als auch die Decken in den Räumen, die ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurden, sind inzwischen erneuert. "Wir sind in den finalen Schritten. Wir machen jetzt noch alles Schick, dann kann es losgehen", so Essl.