800 Menschen auf Leipziger Hauptbahnhof versammelt: Das ist der Grund

Leipzig - Dass tanzen verbindet, zeigten etwa 800 begeisterte Tänzer und gespannte Zuschauer am Samstagnachmittag auf dem Leipziger Hauptbahnhof bei einem internationalen Linedance Flashmob.

In der Osthalle des Leipziger Hauptbahnhofs wurde am Samstag für mehrere Stunden getanzt. © Susann Friedrich

14 Uhr ging es in der Osthalle mit den drei gemeinsame Linedances los. Das Besondere daran war, dass nicht nur in Leipzig getanzt wurde, sondern in den verschiedensten Städten rund um die Welt.

Die Veranstaltung sollte verbinden und das ist ganz deutlich gelungen.

"Wir sind einfach überwältigt. Eigentlich haben wir nur mit ca. 150 Tänzern und Gästen gerechnet und jetzt kommen hier knapp 1000 Leute!", freuen sich Melanie Seifert (39) und Robert Fischer (36) von der Tanzschule Seifert und der Tanzschule Tanzeria.

In Zusammenarbeit mit dem Linedance-Verein Fireboots wurde die Veranstaltung auf die Beine gestellt.

Getanzt wurde übrigens "Heel Toe Rodeo", "Hoedown" und "Everybody Dance". Im Anschluss an den Flashmob durfte noch bis 17 Uhr weitergefeiert werden.