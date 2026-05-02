800 Menschen auf Leipziger Hauptbahnhof versammelt: Das ist der Grund
Von Lisa Marie Peisker, Susann Friedrich
Leipzig - Dass tanzen verbindet, zeigten etwa 800 begeisterte Tänzer und gespannte Zuschauer am Samstagnachmittag auf dem Leipziger Hauptbahnhof bei einem internationalen Linedance Flashmob.
14 Uhr ging es in der Osthalle mit den drei gemeinsame Linedances los. Das Besondere daran war, dass nicht nur in Leipzig getanzt wurde, sondern in den verschiedensten Städten rund um die Welt.
Die Veranstaltung sollte verbinden und das ist ganz deutlich gelungen.
"Wir sind einfach überwältigt. Eigentlich haben wir nur mit ca. 150 Tänzern und Gästen gerechnet und jetzt kommen hier knapp 1000 Leute!", freuen sich Melanie Seifert (39) und Robert Fischer (36) von der Tanzschule Seifert und der Tanzschule Tanzeria.
In Zusammenarbeit mit dem Linedance-Verein Fireboots wurde die Veranstaltung auf die Beine gestellt.
Getanzt wurde übrigens "Heel Toe Rodeo", "Hoedown" und "Everybody Dance". Im Anschluss an den Flashmob durfte noch bis 17 Uhr weitergefeiert werden.
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Flashmob mit Wiederholungsbedarf
"Bin seit 7 Jahren beim Line Dance - es gibt mir einfach ganz viel Lebensfreude und natürlich Kraft. Das Tanzen, die Bewegung und die Choreografie halten mich fit und jung! Seit Corona ist das für mich endlich mal wieder ein riesig großes Tanzevent", freut sich Petra Munse (70).
Die Rentnerin kommt direkt aus Leipzig, doch auch darüber hinaus reisten die Menschen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen an, um dabei zu sein.
Der Flashmob war ein voller Erfolg und soll nicht der letzte gewesen sein. Der Plan ist es, die Veranstaltung jedes Jahr am ersten Samstag im Mai zu wiederholen.
Titelfoto: Montage: Susann Friedrich