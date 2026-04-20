Comedian mit neuer Show auf Deutschlands Bühnen: Gewinnt Tickets für "wilden Ritt"!

Leipzig - Für das lange 1.-Mai-Wochenende noch nichts geplant? Dann ist es vielleicht Zeit, die Lachmuskeln zu trainieren, denn Comedian Matze Knop (51) kommt mit seinem neuen Bühnenprogramm nach Leipzig . TAG24 verlost Tickets.

Matze Knop (51) ist seit April mit seinem neuen Bühnenprogramm auf Tour. © Thomas Frey/dpa

"Spitzenreiter" heißt die neue Show des Entertainers, der schon seit rund 30 Jahren das Comedy-Business aufmischt und am 3. Mai um 19 Uhr im Haus Leipzig (Elsterstraße 22-24) auf der Bühne stehen wird.

Der Veranstalter kündigt das Programm als "wilden Ritt durch Vergangenheit, Gegenwart und den ganz normalen Wahnsinn unseres Alltags" an.

Darin bekommen Matze und sein Pferdebuddy es mit Themen wie KI, Selbstbedienungskassen und natürlich Fußball zu tun. Da dürfen auch die Parodien des Who's who in Deutschlands liebster Sportart nicht fehlen.

Dabei immer im humorvollen Blick: die in diesem Jahr anstehende Fußball-WM.

Ihr habt Lust auf einen Abend voller Improvisation, Interaktion und Überraschungen? Dann könnt Ihr mit uns 2x2 Tickets für die Show gewinnen.

Schickt dafür einfach eine E-Mail mit dem Stichwort "Spitzenreiter", Eurem vollständigen Namen und dem Eurer Begleitperson an [email protected]. Einsendeschluss ist Donnerstag (23. April) um 23.59 Uhr. Die Gewinner werden am Freitag per E-Mail benachrichtigt. Viel Glück!