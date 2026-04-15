Das Line-up steht, aber die Finanzierung wackelt: "Leipzig zeigt Courage" kämpft gegen Kürzungen

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Am 30. April findet wieder das legendäre Festival "Leipzig zeigt Courage" statt.

Von Susann Friedrich

Leipzig - Am 30. April findet wieder das legendäre Festival "Leipzig zeigt Courage" statt, auf dem engagierte Musiker das Dach der Moritzbastei rocken und damit ein Zeichen gegen Rechtsextremismus und für ein gewaltloses Zusammenleben aller Menschen setzen wollen.

Initiator Sebastian Krumbiegel (59) will sich von der fehlenden Finanzierung nicht unterkriegen lassen.
Initiator Sebastian Krumbiegel (59) will sich von der fehlenden Finanzierung nicht unterkriegen lassen.  © Susann Friedrich

Was einst mit einer kleinen Demo gegen Rechts begann, ist inzwischen zur festen Instanz gegen Rechtsextremismus gewachsen.

Dieses Jahr jedoch war die Finanzierung des Projekts laut Initiator Sebastian Krumbiegel (59) besonders schwer, da gerade viele Projekte gekürzt werden und auf dem Prüfstand stehen.

Besonders antifaschistische oder Demokratie-Projekte würden finanziell gekürzt oder sogar als linksradikal bezeichnet werden, klagte der Musiker.

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So seien viele Sponsoren abgesprungen, sodass eigentlich noch immer Tausende Euro für die Finanzierung fehlen. Für die Schließung dieser finanziellen Lücke wollen sich Krumbiegel und seine Mit-Organisatoren einsetzen, denn "die Demokratie zu verteidigen, haben wir uns auf die Fahne geschrieben!"

Die gute Nachricht aber: Das Line-up steht mit Bands wie Gruppa Karl-Marx-Stadt, Team Scheisse und Mola sowie Rappern wie Savvy. Dazu kommt natürlich die noch zu ermittelnde Courage-Gewinnerband. Abseits des Bühnenprogramms wartet wieder der "Markt der Demokratie" mit zahlreichen Infoständen auf die Besucher.

Die Organisatoren stellten am Mittwoch das diesjährige Programm vor.
Die Organisatoren stellten am Mittwoch das diesjährige Programm vor.  © Susann Friedrich
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Newcomer-Bands wetteifern um "Leipzig zeigt Courage"-Auftritt

Seit Jahren gehört "Leipzig zeigt Courage" fest zum Kulturprogramm der Stadt.
Seit Jahren gehört "Leipzig zeigt Courage" fest zum Kulturprogramm der Stadt.  © Susann Friedrich

Die Schirmherrschaft übernimmt erneut Oberbürgermeister Burkhard Jung (68, SPD). Zahlreiche Sponsoren und Unterstützer helfen, darunter wieder die Leipzig Stiftung, die Leipziger Gruppe und die Robert Bosch-Stiftung sowie ein ehrenamtliches Team von Studentinnen. 

Moderiert wird der Abend wie gewohnt von RB Leipzigs Stadionsprecher Tim Thoelke (52).

Zuvor steht am 25. April aber erst mal der Newcomer-Contest im ANKER an: Sechs junge Bands spielen um den heiß begehrten Festival-Slot!

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Dabei sind in diesem Jahr die Gruppen Public Transport (Indie-Rock aus Leipzig, Berlin und Weimar), Hunzmiserable (Punk aus Leipzig), B-Saite (Punk-Rock aus Dresden), Die Willis (Indie-Rock aus Dresden), caems (Indie-Pop aus Jena) und Liam Lies (Indie-Pop aus Berlin).

Titelfoto: Susann Friedrich

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