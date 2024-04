Alles neu am Leipziger Stadthafen: Was Euch auf dieser Bootstour erwartet

Leipzig - Die Neuerungen am Leipziger Stadthafen gehen weiter! Während die Bagger auf dem Gelände noch fleißig am Graben sind , können sich Besucher künftig mitsamt eines neu gestalteten Bootes auf die Spuren des großen Komponisten Johann Sebastian Bach (1685-1750) machen - und für Musik ist dabei natürlich auch gesorgt!

Geplant wurde die Tour zusammen mit Michael Maul, Intendant des Bachfestes und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Leipziger Bach-Archiv. "Sport konnte ich ganz gut. Musik habe ich aber immer nur so nebenbei gehört. Deswegen bin ich froh, dass uns Michael Maul zur Seite steht und uns bei der Vorbereitung unterstützt", so Benzien, der 2015 Weltmeister im Kanu wurde.

Zeitgleich wurde auch die neue "Johann Sebastian Bach"-Tour des Stadthafens bekannt gegeben, mit der sich Passagiere auf die Spur des Musikgenies begeben können. © Silvio Bürger

Tatsächlich soll der Komponist aus seinem Arbeitszimmer in der Messestadt direkt auf die Pleiße und die Leipziger Flusslandschaft geblickt haben, wie Bachfest-Intendant Michael Maul bemerkte. "Leipzig war für ihn eine Wasserstadt. Egal, was er sich hat einfallen lassen, er hatte dabei stets die Pleißenaue vor Augen."

Mit der Bach-Tour will sich der Stadthafen auch für den guten Zweck engagieren. So werde jeweils ein Euro eines jeden Tickets für die Fahrt an das Bach-Archiv und den von ihm geschaffenen Johann-Sebastian-Bach-Wald nahe des Störmthaler Sees gespendet.

"Das Bachfest lockt Jahr für Jahr Menschen aus aller Welt nach Leipzig und wir sind uns natürlich des ökologischen Abdrucks bewusst, den wir dadurch verursachen", sagte Michael Maul. "Um dies zu kompensieren, haben wir den Bach-Wald geschaffen."