Alphaville zu Gast in Leipzig: "Schaut, was aus den Punker-Boys geworden ist!"

Von Nico Schimmelpfennig

Leipzig - "Schaut, was 40 Jahre später aus den Punker-Boys geworden ist!", leitete Alphaville-Sänger Marian Gold (69) den Abend ein, der zweieinhalb Stunden später mit Standing-Ovations endete. Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr waren die Helden der 80er mit ihrer "40th Anniversary: The Symphonic Tour" zu Gast im Leipziger Gewandhaus. Auch diesmal sollte es ein unvergesslicher Abend werden.