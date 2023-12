Alternative Adventsmärkte, Lichtspiele und 2000er-Party: Das geht am Wochenende in Leipzig

Auch fernab vom großen Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz ist am Wochenende in Leipzig einiges geboten.

Von Anna Gumbert

Leipzig - Am zweiten Advent ist das Weihnachtsfeeling in der Messestadt nicht mehr aufzuhalten. Wo Ihr alternativ zum gängigen Weihnachtsmarkt oder auch Abwechslung zu Glühwein, Nikolaus und Co. findet, verraten wir Euch in den Veranstaltungstipps fürs Wochenende.

Alternative Weihnachtsmärkte

Nicht nur größere Weihnachtsmärkte haben ihren Charme. In Leipzig gibt es einige kleinere, alternative Märkte. © 123RF/fascinadora

Plagwitz/Zentrum/Reudnitz - Auch fernab vom großen Weihnachtsmarkt in der Leipziger Innenstadt gibt es originelle Geschenke und köstliche Leckereien zu shoppen. Veganer Weihnachtsmarkt: Auf dem Philipps Gelände am Karl-Heine-Kanal findet am Samstag von 12 bis 20 Uhr und am Sonntag zwischen 12 und 18 Uhr der Vegane Weihnachtsmarkt statt. Dort findet Ihr zahlreiche Stände, die sich das Thema Tierwohl und Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben haben. Unter anderem gibt es diverse Info-Stände wie von Sea Shepherd Germany und anderen Tierrechtsorganisationen, Essensbuden mit veganen Bratwürsten, Waffeln und Co. und vegane Kunst. Der Eintritt ist frei. Dark Xmas Markt: Der Dark Xmas Markt in der Moritzbastei verspricht seinen Besuchern einen schaurig-schönen schwarzen Adventssonntag zwischen 13 und 19 Uhr. Dort findet Ihr von obskurem Schmuck, Handwerk und Kleidung bis hin Gaumenfreuden alles, was das schwarze Herz begehrt. Der Eintritt ist frei. Weihnachtsmarkt in der Mühlstraße: Wer seine Kinder gerne mit auf den Weihnachtsmarkt nehmen möchte, der ist mit dem Markt in der Mühlstraße bestens beraten. Zwischen 14 und 19 Uhr werden hier neben Kinderpunsch und Glühwein auch Mitmach-Spiele für die Kleinsten angeboten. So können sich diese beispielsweise beim Geschenkeangeln oder in der Wichtelwerkstatt austoben. Auch hier ist der Eintritt frei.

Party

Auch zwischen Plätzchen und Glühwein muss Zeit fürs Feiern bleiben. © Olaf Herschbach / 123 RF

Single Party Twenty One: Wer sich noch schnell vor dem Weihnachtsfest eine passende Begleitung sichern möchte, der sollte sein Glück am Samstag ab 22 Uhr auf der Single Party im Twenty One versuchen. An der Garderobe bekommst Du Neonbänder in verschiedenen Farben ausgehändigt, die den anderen Gästen Deine jeweilige Flirt-Laune signalisieren. Auch wer nicht auf Partnersuche ist, sondern sich eher auf einen tanzbaren Sound freut, der wird auf zwei Dancefloors mit R'n'B, Black Musik und EDM fündig. Tickets bekommt Ihr vorab online. Millennium Party Darkflower: Wer sich nostalgisch in den zweiten Advent tanzen möchte, der macht einen Schwenk ins Darkflower. Auf der einen Tanzfläche der Millennium-Party schallen hier die besten Euro-Dance- und Bravo-Hits aus den Boxen, während auf dem zweiten Floor feinster Grunge und Nu Metal zum Besten gegeben wird. Ab 22 Uhr geht es los, die Abendkasse kostet sieben Euro.

Lichtspiele des Westens

Für einen kleinen Lichterumzug können im Vorfeld Laternen und Lampen gebastelt werden. © Oliver Berg/dpa

Plagwitz/Lindenau - In der dunklen Winterzeit ist jeder Hoffnungsschimmer am Horizont gerne gesehen. Das haben sich die Veranstalter der Lichtspiele im Westen auf die Fahne geschrieben und die Bewohner des Karl-Heine-Boulevards am Samstag zwischen 16 und 21 Uhr dazu aufgerufen, ihre Fenster mit Installationen, Laternen und anderen Lichtern in Szene zu setzen. Das am originellsten geschmückte Fenster gewinnt einen von einer Jury verliehenen Preis. Außerdem startet im Laufe des Tages ein Lichterumzug, für den Ihr und Eure Kinder vorab in der Werkstatt des Buchkinder e.V. passende Laternen und Lampen bastelt könnt.

Plattenbörse

Die Plattenbörse im Haus Leipzig verspricht einige Schnapper und Unikate. © Angelika Warmuth/dpa

Wer es sich im Advent mit ein paar guten Platten und CDs auf der Couch gemütlich machen will, der kommt auf der Leipziger Plattenbörse auf seine Kosten. Zahlreiche Händler reisen am Sonntag an, um zwischen 11 und 17 Uhr ihre Schätze im Haus Leipzig zur Schau stellen zu können. Circa 150.000 LPs und CDs aller Musikrichtungen von circa 1950 bis heute werden ausgelegt werden, Schnäppchen und außerordentliche Second-Hand-Funde sind gewiss. Der Eintritt kostet vier Euro.