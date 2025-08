Nächste Station Weltmeisterschaft: Hugó (8) aus Leipzig ist Sachsens bester Schachspieler

Mit gerade einmal acht Jahren gilt Hugó bereits als Sachsens bester Schachspieler. © Silvio Bürger

Zwei Jahre ist Hugó gerade einmal dabei und hat bereits zahlreiche Trophäen und Medaillen gewonnen. Angefangen habe alles mit einem Schachbrett, das er in seinem Kindergarten entdeckte und das ihn neugierig machte. Sein Vater habe ihm daraufhin das Spiel beigebracht. Als er kurz darauf bei seinem Onkel übernachtete, folgte die erste Feuerprobe. "Ich dachte damals, er wäre unbesiegbar. Aber es hat so viel Spaß gemacht, dass ich gleich noch eine Runde spielen wollte", erinnert sich Hugó.

Seine Leistungen führten den Achtjährigen bereits nach Hamburg, London und im Juni zur Deutschen Jugendeinzelmeisterschaft nach Willingen. Dort belegte er den sechsten Platz in seiner Altersklasse und sicherte sich damit ein Ticket zur Weltmeisterschaft in Kasachstan. Das Ziel nun: natürlich Weltmeister in seiner Altersklasse zu werden.

Um das zu schaffen, muss Hugó in elf Spielen die 99 weltweit besten Spieler seiner Altersgruppe schlagen. Damit das gelingt, spielt und übt der Achtjährige mehrere Stunden am Tag - in seinem Verein, dem Schachclub Leipzig-Lindenau, gegen seine Eltern, in Online-Partien oder auch mal gegen sich selbst. Zweimal pro Woche trainiert er zudem mit einer eigenen Trainerin des Jugendschachverbands.